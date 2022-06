Putin vs. Selenskyj: Unterschiedliche Bilder und Inszenierungen

Der Ukraine-Krieg ist allgegenwärtig, in Bildern, in Medien. Und auch hier findet auf beiden Seiten – in Russland und in der Ukraine – Inszenierung statt, sagt die Kommunikationswissenschaftlerin Elke Grittmann, Professorin für Medien und Gesellschaft am Institut für Journalismus an der Hochschule Magdeburg-Stendal, im "Theo.Logik"-Interview auf Bayern 2. Gleichwohl sei es ihr wichtig, Putin und Selenskyj nicht gleichzusetzen. "Wir sehen Inszenierung, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise", stellt Grittmann fest.

Putin inszeniert sich mit aggressiver Männlichkeit

"Auf der einen Seite setzt der ukrainische Präsident Selenskyj stark auf die sozialen Medien. Das heißt, es geht nicht nur darum, sich zu zeigen, sondern auch, über welches Medium er sich zeigt", so Grittmann. Selenskyj inszeniere sich nicht mit aggressiver Männlichkeit, wie man es von Wladimir Putin kenne, sondern als militärischer Oberbefehlshaber, in der entsprechenden Kleidung, mit Smartphone und wirke dadurch mit der Selfie-Ikonografie sehr volksnah und modern. "Und er authentifiziert seine Aufnahmen auch permanent, indem er sie an öffentlichen Orten macht", sagt die Wissenschaftlerin. Allerdings sei Inszenierung – ein eher negativ konnotierter Begriff – nicht per se das Gegenteil von Authentizität. "Die Frage ist, wie glaubwürdig etwas ist und wie es entsteht."

Auf der anderen Seite stehe Putin, der seit Jahren die Pressefreiheit einschränke. So steuere er seine Imagepolitik seit Jahren sehr bewusst, meint Grittmann. "Das ist kein neues Phänomen jetzt im Krieg, sondern lässt sich schon eine Zeit lang beobachten." Manche ihrer Kollegen sprechen sogar von einem "politischen Maskulinismus", und meinen damit Putins Darstellung von seiner Verbundenheit zur Heimat und zur Natur. "Dieses Männlichkeitsbild, diese emotionale Beherrschung, das fand ich sehr treffend von einer Kollegin, die meinte schon vor längerer Zeit, das mündet in einer Militarisierung der Politik", sagt die Forscherin.

Im Rückblick würden einige Bilder fast symbolisch erscheinen. Grittmann erinnert daran, wie Putin den französischen Präsidenten Macron und den deutschen Kanzler Scholz im Kreml am anderen Ende eines sehr langen Tisches sitzen ließ, angeblich wegen eines nicht gemachten PCR-Tests. Rückblickend sei diese enorme Distanz Ausdruck der Beziehung gewesen. "Ich halte das für ein sehr kalkuliertes Bild, ikonografisch, angesichts dessen, wie Putin über Jahre seine Imagepolitik aufgebaut hat."

Vorurteilsfreies Betrachten von Bildern ist nicht möglich

Vorurteilsfreies und völlig objektives Betrachten von Bilder oder neutrales Konsumieren von Medien sei ohnehin nicht möglich , so Elke Grittmann. "Wir betrachten Bilder immer mit unserem Vorwissen. Es ist nicht das Bild allein, das wir sehen. Auch in einem Krieg, in dem wir sehr viele Informationen erhalten, prägt uns das, wie wir auf die Bilder schauen." Es gebe bereits jahrelange Berichterstattung über Russland, die russische Regierung und Putin. "Und mit diesem Vorwissen schauen wir auf die Bilder", erklärt die Kommunikationsexpertin.

In einem Krieg, der in die Geschichtsbücher eingehen wird, braucht es aber auch dokumentarische Fotografie. Daran müsse man bestimmte Anforderungen stellen, sagt Grittmann. Das bedeute, dass die Aufnahme währenddessen oder nach der Aufnahme nicht manipuliert werde, "dass wir quasi ein authentisches Bild bekommen". Trotzdem gebe es eine bewusste Entscheidung des Fotografen, des Augenzeugen, welche Aufnahme er machen möchte.

Bilder sollten nicht inszeniert und arrangiert sein

Die zweite Aufgabe von dokumentarischer Fotografie ist, dass die Bilder nicht inszeniert oder arrangiert sein sollen. Das Problem sei aber manchmal zu wissen, wo die Grenzen seien, meint die Kommunikationswissenschaftlerin, und im Krieg gebe es natürlich besondere Bedingungen, insbesondere weil der Ukraine-Krieg auch ein Informationskrieg sei. "Das heißt, da werden Bildstrategien genutzt, um den Gegner zu demoralisieren, um Herz und Kopf des eigenen Landes zu gewinnen und auch, um international Einfluss zu nehmen", erklärt Grittmann.

Dies könne man auf verschiedenen Ebenen beobachten, etwa bei einer starken Inszenierung, der Reglementierung der freien Berichterstattung gerade in Russland, bei der Verbreitung von Desinformation, Fake News und manipulierten Bildern und bei einer falschen Kontextualisierung. Als Betrachter und Konsument von Bildern ist es laut Grittmann wichtig, sich immer zu fragen, von wem die Bilder stammen und ob diese Person glaubwürdig ist.

Journalisten als "Forensiker des Geschehens"

Auf der einen Seite sei es natürlich unerlässlich, auch durch Bilder informiert zu werden, weil sie eine dokumentarische Funktion hätten. Der Journalist Christoph Reuter nannte Journalisten kürzlich die "Forensiker des Geschehens". Das bedeutet, Journalisten dokumentieren, was passiert, etwa in Kriegsgebieten.

Auf der anderen Seite nutzen sich manche Bilder mit der Zeit aber auch ab: "In der Tat gibt es die These, dass so eine Art Müdigkeit, ein Überdruss eintreten kann, wenn wir immer wieder das Gleiche sehen, ohne dass sich etwas ändert. Ich glaube, dass die Bilder und die Entwicklung dann nicht mehr mit der gleichen Aufmerksamkeit verfolgt werden", sagt Elke Grittmann. Trotzdem zeigt sie Verständnis für dieses Verhalten. Immerhin versetzten Bilder von Kriegsschauplätzen und aus Krisengebieten Menschen auch in Stresssituationen. Die schrumpfende Aufmerksamkeit sei also auch eine Art Selbstschutz.