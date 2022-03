Putin-Sprecher kritisiert Äußerungen von Biden scharf

Russlands Empörung über den US-Präsidenten reißt nicht ab. Joe Biden hatte bei seiner Rede in Warschau mit Blick auf Wladimir Putin gesagt: "Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben." Kremlsprecher Dmitri Peskow wies die Äußerungen entschieden zurück. Der Präsident Russlands werde vom Volk gewählt.

Als prominenter russischer Außenpolitiker hatte sich zudem Konstantin Kossatschow zu Wort gemeldet. Biden mache mit "erschreckender Regelmäßigkeit" Äußerungen und Fehler, die schlimmer seien als Verbrechen. Es habe Zeiten gegeben, da habe das Wort eines US-Präsidenten Gewicht gehabt, das sei nun vorbei, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im russischen Föderationsrat.

Putin als "Schlächter" und "Kriegsverbrecher" bezeichnet

Noch am Sonntag hatte der Kreml nach Bidens emotionaler Rede postwendend klargestellt, dass nicht die USA über die Führung in Russland entscheiden. Angesichts der Kriegsgräuel, die Russland in der Ukraine begeht, hatte Biden den russischen Präsidenten als "Schlächter", "Kriegsverbrecher" und "mörderischen Diktator" bezeichnet.

Russischer Parlamentschef pathologisiert Biden

Auch der russische Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin äußerte sich zu Wort und warf dem US-Präsidenten "undiplomatische Äußerungen" und "Hysterie" vor. Biden sei "schwach, krank und unglücklich", pathologisierte Wolodin den US-Präsidenten über den Messenger-Dienst Telegram. Biden solle sich medizinisch untersuchen lassen würde. Putin dagegen verdiene wegen seiner "Zurückhaltung" Achtung.