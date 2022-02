Putin nach Scholz-Besuch: "Bereit für Verhandlungen"

Nach dem Antrittsbesuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Moskau hat der russische Präsident Wladimir Putin seine Bereitschaft bekundet, mit dem Westen weiter in Fragen der europäischen Sicherheit zusammenzuarbeiten. "Wir sind bereit zu dieser gemeinsamen Arbeit auch in der Zukunft", sagte Putin. "Wir sind auch bereit, den Weg der Verhandlungen zu gehen."

Die beiden Politiker berieten in Moskau mehrere Stunden über den Ukraine-Konflikt. Der Westen fürchtet angesichts des massiven russischen Truppenaufmarschs an der Grenze einen russischen Angriff auf die Ukraine. Moskau bestreitet Angriffsabsichten und verlangt von der Nato Sicherheitsgarantien.

Putin nennt Situation in der Ost-Ukraine "Völkermord"

Putin betonte: "Wir wollen keinen Krieg in Europa." Das sei der Grund dafür, warum sein Land Sicherheitsgarantien des Westens fordere. Bislang gebe es aber noch keine zufriedenstellende Antwort auf die Forderungen seines Landes. Die aktuelle Entwicklung in der Ost-Ukraine komme einem "Völkermord" gleich, so Putin.

Er beklagte, die USA und die Nato hätten Moskaus Forderung nach einem Ausschluss eines Beitritts der Ukraine und anderer ehemaliger Sowjetrepubliken zurückgewiesen, außerdem die Forderung nach einer Beendigung der Stationierung von Waffen nahe der russischen Grenzen sowie eines Rückzugs von Nato-Kräften aus Osteuropa.

Putin sagte, Russland sei bereit für Gespräche über die Begrenzung der Stationierung von Mittelstreckenraketen in Europa, Transparenz bei Militärübungen und weitere vertrauensbildende Maßnahmen. Zugleich unterstrich er, dass der Westen die Hauptforderungen Russlands beachten müsse.

Scholz: Sicherheit in Europa nur "mit" Russland

Scholz begrüßte Berichte über einen ersten Truppenabzug. "Unsere beiden Länder sind historisch und kulturell eng miteinander verflochten", sagte er weiter. Es gebe vielfältige Beziehungen und auch großes Potenzial für die Wirtschaftsbeziehungen.

Der Bundeskanzler betonte, Sicherheit in Europa sei nicht gegen Russland, "sondern nur mit Russland" möglich. Er weigere sich, die gegenwärtige Lage im Ukraine-Konflikt als aussichtslos zu bezeichnen. "Für meine Generation ist Krieg in Europa undenkbar geworden", sagt Scholz. Die Politik müsse dafür sorgen, "dass das so bleibt".

Putin rief er zu einem umfangreichen Dialog über den Ukraine-Konflikt auf: "Lassen Sie uns diese Dinge im Wege des Dialogs weiter bereden. Wir dürfen nicht in einer Sackgasse enden, die wäre ein Unglück", sagte Scholz. Er sehe keinen vernünftigen Grund für den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Deswegen sei nun Deeskalation gefragt.

Moskau kündigt Teilabzug der Truppen an

Die Regierung in Moskau hatte zuvor einen teilweisen Abzug der russischen Truppen von der ukrainischen Grenze angekündigt. Dabei handele es sich um einen "gewöhnlichen Vorgang", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten. Zugleich kündigte er an, dass Russland "weitere Militärübungen vornehmen" werde.