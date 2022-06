"Putin hat Atmosphäre des absoluten Misstrauens geschaffen"

BR24: Warum sorgt sich die russische Bevölkerung so wenig um das Schicksal der Ukraine?

Makhotina: In der russischen Gesellschaft fehlt die Wahrnehmung von der Ukraine als ein aktiv handelndes Subjekt, das sich verteidigt. Man sieht nur zwei Seiten: den bösen Westen und wir Russen. Und man möchte sich selbst nicht auf der Seite des Täters wissen. Und deswegen will man darüber nicht sprechen. Man möchte diese Informationen nicht wahrnehmen. Wir stellen auch fest, dass zum Bespiel Ukrainer ihre russischen Verwandte anrufen und die sagen dann am anderen Ende des Telefonhörers: Das ist alles fake. Wir glauben das nicht. Das ist das, was Putin geschaffen hat, diese Atmosphäre des absoluten Misstrauens jeglicher Quelle. Man glaubt nicht an Informationen des Westens. Man glaubt aber auch nicht der eigenen Propaganda. Alles ist ein Fake-Brei und in diesem Fake-Brei ist es unmöglich, eine Position zu beziehen.

BR24: Ist der Westen auch in der breiten russischen Bevölkerung ein Feindbild?

Makhotina: Man reproduziert immer wieder diesen Diskurs vom bösen Westen und man sei in einer belagerten Festung. Auf der anderen Seite ist man doch immer wieder gerne in Italien an der Küste oder in Griechenland. Und man will sich eigentlich nur in Europa bewegen, im Westen. Man will um Himmels Willen nicht in die Mongolei oder nach China. Das sei alles nicht so zivilisiert, denkt man in der Tradition des Orientalismus-Diskurses. Es gibt in Russland auch einen Rassismus, der sich auf die Menschen aus dem Kaukasus und aus Zentralasien richtet.

Die Russen haben am meisten Angst vor der Verarmung

BR24: Wovor hat die russische Bevölkerung am meisten Angst?

Makhotina: Man hat jetzt vielleicht vorm wirtschaftlichen Zerfall oder vor der eigenen Verarmung Angst. Man hat aber keine Angst davor, dass Putin auf den Atomknopf drückt. Man amüsiert sich sehr stark in Russland, im propagandistischen Fernsehen über die Ängste der Europäer, dass der Atomknopf betätigt wird. Ich würde sagen, dass die Russen vor einem Atomkrieg überhaupt keine Angst haben, aber vor der eigenen Verarmung oder dem Jobverlust oder der Unmöglichkeit, die Hypothek zu bezahlen.

BR24: Wie stehen die Chancen, dass sich das russische Volk gegen Putins Politik wehrt?

Makhotina: Man hat kein Vertrauen in eine zivilgesellschaftliche Handlung. Man nimmt sich kein Beispiel am französischen Citoyen, also einem emanzipierten politischen Subjekt, das seine Macht einklagen kann gegenüber dem Souverän. Sondern man ist ein Objekt und man kann nur versuchen, so komfortabel wie möglich sein Leben zu führen.

BR24: Danke für das Gespräch.

Berichtigung: Die im Video genannten russischen Unternehmen Rosneft, Gazprom und Sberbank werden nicht von Oligarchen geführt, sondern befinden sich in staatlicher Hand.

