Putin bietet Europa weiter Gaslieferungen an

Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach den Lecks an der Ostsee-Pipeline Nord Stream Gaslieferungen in Richtung Deutschland durch einen noch intakten Strang der Pipeline Nord Stream 2 angeboten. "Man muss nur den Hahn aufdrehen", sagte Putin am Mittwoch bei einem Auftritt auf der russischen Energiewoche in Moskau.

"Der Ball liegt bei der Europäischen Union"

Putin erklärte, eine der zwei Verbindungen von Nord Stream 2 stehe noch unter Druck und erscheine betriebsbereit - bei einer Kapazität von 27 Milliarden Kubikmetern pro Jahr. Die Röhre sei wohl nicht so beschädigt worden, dass sie nicht mehr genutzt werden könne. Wenn Kontrollen die Möglichkeit des sicheren Betriebs der Pipeline belegten, stehe Russland bereit, sie zu nutzen, um Gas nach Europa zu liefern.

Sowohl Putin als auch Gazprom-Chef Alexei Miller erklärten, über die intakten Teile der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 könnte Gas nach Europa geliefert werden. Der Ball liege im Feld der Europäischen Union, sagte Putin. Die EU müsse erklären, ob sie dies wünsche.

Türkei soll als Verteil-Zentrum für Gas fungieren

Zudem bringt Putin die Türkei als möglichen Knotenpunkt für Gaslieferungen nach Europa ins Spiel. Die eigentlich für die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 vorgesehenen Gasmengen könnten auch über die Schwarzmeer-Region in die Türkei geleitet werden, schlug der Präsident in Moskau vor. Die Pipeline Turkstream sei ohnehin sicherer als die Route durch die Ostsee.

Auch Gazprom-Chef Miller sprach von der Möglichkeit eines neuen Knotenpunktes für russisches Gas in der Türkei. Dort könne dann der größte Verteiler für Gas, das für Europa vorgesehen sei, eingerichtet werden. "Das heißt, natürlich, wenn unsere Partner daran interessiert sind", schränkte Putin ein. Zudem müsse das Projekt wirtschaftlich machbar sein.

Ansonsten werde Russland sein Gas aber in jedem Fall auf dem Weltmarkt los, versicherte Putin. Dazu baue Russland schon jetzt seine Infrastruktur aus. Der 70-Jährige erinnerte in dem Zusammenhang an den Bau der Pipeline "Kraft Sibiriens 2" nach China sowie einer Gasleitung in die Mongolei. Am Donnerstag will sich Putin mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan in der kasachischen Hauptstadt Astana treffen.

Putin wirft USA erneut Sabotage vor

Gleichzeitig warf er den USA auf dem Energieforum erneut vor, mit hoher Wahrscheinlichkeit hinter den Explosionen zu stecken, die die Nord-Stream-Pipelines schwer beschädigten. Die USA haben die Anschuldigung zurückgewiesen. Mehrere europäische Regierungen haben erklärt, die unterseeischen Explosionen gingen wahrscheinlich auf Sabotage zurück. Sie erhoben jedoch keine expliziten Anschuldigungen.

Am Mittwoch wiederholte Putin seine Behauptung, der Sabotageakt gehe auf jene zurück, die Europa schwächen wollten, indem sie den Zufluss günstigen Gases aus Russland stoppten. "Der Akt der Sabotage der (Pipelines) Nord Stream 1 und 2 ist ein Akt des internationalen Terrorismus, der darauf abzielt, die Energiesicherheit des gesamten Kontinents durch die Blockade günstiger Energielieferungen zu untergraben", sagte Putin.

Zugleich unterstellte er, die USA wollten Europa dazu zwingen, auf den Import von teurerem Flüssiggas umzuschwenken. "Jene, die die Beziehungen zwischen Russland und der EU zerreißen wollen, stecken hinter den Sabotageakten an Nord Stream", sagte er.

Putin: Bei Preisgrenzen keine Lieferung

Der russische Präsident spottete erneut über westliche Pläne für eine Preisgrenze für russische Energieexporte. Russland werde nicht gegen den gesunden Menschenverstand handeln und für die Sozialhilfe Anderer zahlen.

"Wir werden keine Energie an Länder liefern, die die Preise begrenzen würden", sagte er. "Ich möchte diejenigen warnen, die statt Geschäftspartnerschaft und Marktmechanismen versuchen, faule Tricks und blanke Erpressung zu nutzen, dass wir nichts zu unserem eigenen Nachteil tun werden."