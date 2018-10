01.10.2018, 03:27 Uhr

Puigdemont setzt Kampf um Kataloniens Unabhängigkeit fort

Vor einem Jahr stimmten die Katalanen in einem Unabhängigkeits-Referendum über ihre Zukunft ab. Separatistenführer Carles Puigdemont sah sich am Ziel - doch dann kam alles alles. In einem Exklusiv-Interview mit dem BR kritisiert Puigdemont die EU.