Publizistin Liane Bednarz: Rechtspopulismus hinter Kirchenmauern

Bayern 2-radioWelt: Stichwort Streitkultur - was sollte denn konkret stehen in den neuen sogenannten Arbeitshilfen, die die katholische Bischofskonferenz jetzt verteilen will?

Liane Bednarz: Ich bin sehr gespannt und ich hoffe mal, dass sie - wie auch andere Arbeitshilfen, die die evangelische Kirche in dieser Art schon publiziert hat - einerseits erklärt: Was ist überhaupt rechtes Denken? Dass sie die typischen Feindbilder darstellt - Islamisierung, Gender-Wahn, Bevölkerungsaustausch - und dann einen Fakten-Check macht. Den Menschen Argumente an die Hand gibt, die ihnen helfen, wenn sie konkret mit Leuten zu tun haben, die diese rechten Gedankenwelten äußern. Dass sie das ganz gut entkräften können, das ist meine Hoffnung in dieses Papier. Das ist auch wichtig, denn es ist tatsächlich - da spreche ich aus eigener Erfahrung - gar nicht so einfach, mit Rechtspopulisten zu diskutieren. Da muss man schon sehr viel Faktenwissen haben, um diese Leute irgendwie abzuholen und ihre Vorstellungen zu entkräften.