Psychotherapeuten erhöhen Druck auf Gesundheitsminister Spahn

Benedikt Waldherr ist diese Woche extra von Landshut nach Berlin angereist. Er ist Vorsitzender des Bundesverbands der Vertragspsychotherapeuten. Durch seine Arbeit als Verhaltenstherapeut weiß er gut, dass es lange dauern kann, bis ein Patient Vertrauen zu seinem Therapeuten aufbaut. Wochen, manchmal Jahre, sagt er. Deshalb ist der Psychologe nicht einverstanden mit dem Gesetzentwurf, den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgelegt hat und der im Dezember im Bundestag beraten wurde.

Wer entscheidet künftig über die Psychotherapeuten-Wahl?

In dem Gesetzentwurf ist eine sogenannte "gestufte und gesteuerte Versorgung für die psychotherapeutische Behandlung" vorgesehen. Das würde zwangsläufig bedeuten, dass Patienten erst mit einem Sachverständigen, beispielsweise einem Arzt oder einem Psychotherapeuten, sprechen müssten. Der würde dann entscheiden, ob und wie dringlich der Patient eine Therapie braucht. Der Bundesgesundheitsminister betont, dass im Gesetzentwurf noch nicht konkret formuliert sei, welche Funktion diese Sachverständigen haben sollen.

Zusätzliche Hürde für psychisch Kranke?

Benedikt Waldherr befürchtet aber eine Art vorgeschalteten Gutachter, dass eine zusätzliche Hürde für Patienten entstehen könnte. "Wie soll ein Patient denn jemandem, den er nur einmal sieht, seine ganze Geschichte anvertrauen?", fragt der Psychologe. "Wir reden ja auch über Menschen, die schwere Traumatisierungen hinter sich haben. Ich mache selbst die Erfahrung, dass Patienten erst in der zwanzigsten oder dreißigsten Therapiestunde erzählen, dass sie als Kind mal von einem Sexualstraftäter entführt wurden. Das kommt nicht im ersten Gespräch."

Jens Spahn: Sachverständiger soll über Psychotherapie entscheiden

Der Bundesgesundheitsminister will, dass psychisch kranke Menschen schneller einen Termin bei einem Psychotherapeuten bekommen. Aus seiner Sicht könnten Sachverständige, zu denen die Patienten vorab gehen müssten, dafür sorgen, dass die Patienten schneller die richtige Versorgung erhalten. Psychotherapeutin Ariadne Sartorius glaubt das nicht. Die Psychotherapeutin hat eine Petition gegen den Gesetzentwurf angestoßen. Sie fordert, dass Patienten weiterhin direkt zu den Psychotherapeuten ihres Vertrauens gehen können müssen.

Psychotherapeuten: Engpässe durch mehr Kassenzulassungen beseitigen

Auch die Psychotherapeuten kritisieren: Manche psychisch kranken Menschen müssen lange auf die richtige Behandlung warten. Sie fordern deshalb mehr Kassenzulassungen für Psychotherapeuten. Besonders im ländlichen Raum, sagt Benedikt Waldherr. Gebhard Hentschel von der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung hält insgesamt eine bessere Vernetzung bei der Behandlung für nötig: "Zum Beispiel kann es bei einer schweren Depression durchaus sein, dass Ergotherapeuten beteiligt sind, dass ein Psychiater die medikamentöse Behandlung vornimmt und der Psychotherapeut die Gespräche führt." Die Pläne von Jens Spahn dagegen wollen die Psychotherapeuten stoppen mit ihrer Petition. Anfang der Woche haben sie die Bundestagsabgeordneten im Petitionsausschuss aufgefordert, den Gesetzentwurf des Gesundheitsministers in seiner jetzigen Form abzulehnen.

Kompromisssuche: Treffen von Spahn und Psychotherapeuten

Jens Spahn hält an dem Ziel fest, dass Patienten schneller einen Termin bei Psychotherapeuten bekommen müssen. Er gibt sich aber offen für Vorschläge von Seiten der Psychotherapeuten. Am Donnerstag will sich der Bundesgesundheitsminister mit den Psychotherapeuten-Verbänden treffen. Auch Benedikt Waldherr aus Landshut wird dabei sein. Der Psychologe hofft auf eine einvernehmliche Lösung mit Jens Spahn. "Auch wenn wir dem Bundesgesundheitsminister mit unserer Petition in die Quere gekommen sind: Er hat sportlich fair reagiert", sagt der Verhaltenstherapeut.