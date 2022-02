Psycho-Stress: So belastend ist das Corona-Studium

Das Centrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh hat im Lauf des Jahres 2021 bundesweit rund 6.000 Studierende der Fächer Physik, Informatik und Mathematik befragt. Rund drei Viertel gaben ihrer Hochschule für das Krisenmanagement in der Corona-Pandemie die Note "gut" oder "sehr gut", 84 Prozent hatten das Gefühl, ihr Studium wie geplant fortsetzen zu können. Für die Zukunft wünschen sich rund 30 Prozent, dass digitale Elemente in der Lehre erhalten bleiben.

Die Online-Lehre hat aber auch negative Folgen. Der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerkes, Matthias Anbuhl, spricht von Vereinsamung, digitaler Isolation und depressiven Verstimmungen unter Studierenden. Die psychosozialen Beratungsstellen der Studentenwerke würden förmlich überrannt.

Kontakte nur in der Bibliothek geknüpft

"Wir sind Corona-Erstis gewesen, wir waren noch nie in einem wirklichen Vorlesungssaal, wir haben noch nie eine große Vorlesung miterlebt in Präsenz", sagt die 21-jährige Jura-Studentin Maja von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Sie ist im dritten Semester, fühlt sich aber manchmal noch wie eine Studienanfängerin. Denn eine Ersti-Woche oder ähnliche Informations-Angebote hat es für sie und ihre Kommilitonen vor eineinhalb Jahren nicht gegeben. Ihre engsten Studienfreunde kennt sie aus der Schulzeit, nur in der Bibliothek hat sie ein paar neue Kontakte geknüpft.

Studierende suchen dringend nach Hilfe

Fehlende Motivation, Einsamkeit, Planungsunsicherheit. So wie Maja geht es vielen Studierenden. Die psychotherapeutische Beratungsstelle beim Studentenwerk Würzburg etwa sei gut besucht, sagt Leiterin Elena Susewind: "Das Problem an der Online-Lehre ist eben, dass der Einzelne sich eine Tagesstruktur aufbauen und aufrechterhalten muss. Es ist leichter, wenn ich weiß: Um 10 geht die Vorlesung los, dann gehe ich dahin, dann treffe ich da andere Menschen, das gibt meinem Leben eine Struktur und eine Richtung und auch Sinn."

Auch wenn gerade viele Menschen von Unsicherheit betroffen sind: Für junge Menschen, die gerade ihren Berufseinstieg planen, seien sie besonders schwer auszuhalten, sagt die Psychologin.

Viele Universitäten versuchen mittlerweile, sich auf die veränderten Bedürfnisse der Studierenden einzustellen. So bietet die Ludwig-Maximilians-Universität in München Seminare zum Thema Lernstrategien, Zeitmanagement und digitale Vernetzung an. Diese Kurse werden nach Angaben der Universität von Studierenden aller Fächer und Altersklassen besucht.

Keine einzige Präsenzprüfung

Jura-Studentin Maja macht sich besonders um ihr Staatsexamen Sorgen. Denn bislang habe sie nur Open-Book-Klausuren geschrieben, also Online-Klausuren, bei denen man in Büchern nachschlagen darf: "Wir haben noch nie eine Präsenzklausur gehabt, und wenn das jetzt so weitergeht, dann schreiben wir im Examen das erste Mal eine."

Diese Aussicht beunruhigt sie derzeit sehr: "Also ich habe Angst, was für Lücken wir haben, weil wir immer immer Open-Book-Klausuren hatten." Maja hofft jedenfalls sehr, dass die Lage im Sommersemester sich wieder bessert.