06.02.2019, 15:46 Uhr

Prüfgesellschaften: TÜV-Siegel in der Kritik

Der Dammbruch in Brasilien hat über 130 Menschen das Leben gekostet, 200 werden noch vermisst. Ein Damm, der wenige Monate zuvor vom TÜV Süd geprüft worden war. Das wirft Fragen auf, auch in Deutschland. Hält das TÜV-Siegel, für was es steht?