Prozessauftakt um Raubüberfälle gegen Reemtsma-Entführer Drach

Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng beim Prozessauftakt gegen den Reemtsma-Entführer Thomas Drach und einen mutmaßlichen Mittäter vor dem Landgericht Köln. Es geht um insgesamt vier Raubüberfälle auf Geldtransporte. Wegen Schüssen auf Geldboten könnte Drach zudem wegen versuchten Mordes in zwei Fällen verurteilt werden. Der Prozess wurde möglich, nachdem Drach im Mai vergangenen Jahres von den Niederlanden an Deutschland ausgeliefert wurde.

Hauptverhandlung kurz nach Beginn unterbrochen

Die Hauptverhandlung wurde kurz nach Beginn allerdings gleich wieder unterbrochen, da der Anwalt des Mitangeklagten vor dem Landgericht Köln angab, sein Mandant habe starke Kopfschmerzen und müsse erst eine Tablette einnehmen. Die Verhandlung sollte nach einer Pause fortgesetzt werden.

Mehrere Überfälle auf Geldtransporter

Der bereits mehrfach vorbestrafte Drach soll in Köln, Frankfurt am Main und Limburg Geldtransporte überfallen haben. Die Überfälle sollen zwischen zwischen März 2018 und November 2019 stattgefunden haben. Mit Waffengewalt soll Drach Geldboten von Sicherheitsunternehmen in Köln, am Flughafen Köln-Bonn und in Frankfurt am Main überfallen haben, wobei er das transportierte Bargeld mitnahm. In zwei Fällen soll Drach mit einem Sturmgewehr des Typs AK-47 bewaffnet gewesen sein, in einem Fall mit einem Revolver. Drach bestreitet die Vorwürfe.

Schüsse auf Sicherheitsmitarbeiter

In Köln und Frankfurt galten die Überfälle den Tageseinnahmen von Ikea-Filialen. Bei dem Überfall am Flughafen Köln-Bonn wurden für die Gepäckstationen vorgesehene Münzgelder entwendet. In den drei Fällen soll Drach insgesamt 141.831 Euro erbeutet haben. Drach wird vorgeworfen, sowohl am Flughafen Köln-Bonn als auch in Frankfurt auf jeweils einen Sicherheitsmitarbeiter geschossen zu haben.

In einer weiteren Anklage wird Drach eine Tat auf einem Supermarktparkplatz im hessischen Limburg zur Last gelegt. Im September 2018 soll er dort einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma mit einem Sturmgewehr bedroht haben. Dabei habe er ihm einen Geldkoffer mit 89.850 Euro sowie einen Revolver abgenommen.

Mitangeklagter soll Drach geholfen haben

Der mitangeklagte 53-jährige ist niederländischer Staatsbürger. Er muss sich unter anderem wegen Beihilfe verantworten. Zunächst sind bis Ende September 53 Verhandlungstage angesetzt. Für Drach könnte neben einer Haftstrafe auch eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet werden.

Reemtsma-Entführer wurde 2013 aus Haft entlassen

Thomas Drach gilt als einer der gefährlichsten Schwerverbrecher Deutschlands. Im März 1996 hatte er gemeinsam mit Mittätern den Hamburger Millionär Jan Philipp Reemtsma entführt. Reemtsma kam nach 33 Tagen gegen ein Millionen-Lösegeld frei. Drach wurde erst 1998 in Argentinien verhaftet. Zwei Jahre später wurde er nach Deutschland ausgeliefert. 2001 schließlich wurde er zu vierzehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Im Oktober 2013 kam Drach nach mehr als 15 Jahren aus der Haft frei. Zwischenzeitlich war er noch wegen einer weiteren räuberischen Erpressung verurteilt worden.