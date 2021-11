Prozessauftakt nach tödlichem Bootsunfall auf Gardasee

Rund viereinhalb Monate ist das tödliche Bootsunglück auf dem Gardasee nun her – ein Dokument, verfasst vom zuständigen Richter, beschreibt ausführlich, was den beiden Münchnern, die in Brescia vor Gericht stehen, vorgeworfen wird: Bei ihrer nächtlichen Fahrt auf dem Gardasee Mitte Juni soll der Mann am Steuer des Sportboots betrunken und deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein – und dann das kleine Boot eines italienischen Paares übersehen und gerammt haben.

Der Mann auf dem kleineren Boot starb sofort, seine Begleiterin wurde von Bord geschleudert und später tot geborgen. Die beiden Deutschen haben angegeben, sie hätten den Unfall gar nicht bemerkt.

Prozess in Brescia beginnt mit Hauptverhandlung

Der Münchner, der am Steuer des Sportboots gewesen sein soll, hat sich den italienischen Behörden gestellt und ist in Italien im Hausarrest – er wird wohl persönlich im Gerichtssaal in Brescia anwesend sein. Sein Begleiter wird dagegen nicht in Italien erwartet.

An diesem ersten Prozesstag dürften vor allem organisatorische Fragen geklärt werden; ein Urteil könnte aber relativ schnell fallen: Der Prozess beginnt gleich mit der Hauptverhandlung – oft ein Zeichen dafür, dass die Beweislage relativ klar ist.

Außerdem haben sich die beiden Deutschen offenbar mit den Hinterbliebenen der Opfer auf eine Entschädigungszahlung geeinigt. Die Details dazu dürften heute auch offiziell bekannt gegeben werden – das könnte möglicherweise bedeuten, dass die Strafe geringer ausfällt, ganz sicher ist das aber nicht.

Wie reagieren die Menschen vor Ort?

In der Gegend, in der das passiert ist, da kennt so ein bisschen jeder jeden. Und natürlich kannten viele die beiden Opfer, sind entsprechend betroffen, vermissen die Verstorbenen. Sie sagen: Das ist wirklich eine Tragödie, das hätte nicht passieren dürfen, und dass es den Familien viel Leid gebracht hat. Und viele wünschen sich auch, dass die mutmaßlichen Täter gerecht bestraft werden.

Was man aber auch immer wieder sinngemäß hört: Das waren zwei Kriminelle, zwei betrunkene Dummköpfe – das heißt aber nicht, dass ihr Deutschen uns jetzt grundsätzlich unsympathisch seid. Also, wir freuen uns über deutsche Touristen, es kommen ja auch genug hierher, die einfach nur einen schönen Urlaub machen wollen.