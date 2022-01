Prozessauftakt nach Juwelendiebstahl aus Grünem Gewölbe

Gut zwei Jahre nach dem Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden beginnt der Prozess gegen sechs mutmaßliche Täter. Die Große Strafkammer des Landgerichts Dresden verhandelt im besonders gesicherten Saal des Oberlandesgerichts Dresden am Stadtrand - als Jugendkammer. Der Grund: Zwei Beschuldigte waren zur Tatzeit juristisch gesehen Heranwachsende, wie ein Gerichtssprecher sagt. Die sechs Männer sind wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung angeklagt.

Juwelen im Wert von 113 Millionen Euro

Die Staatsanwaltschaft wirft den 22- bis 28-Jährigen vor, für den Einbruch in das berühmte barocke Schatzkammermuseum im Residenzschloss am 25. November 2019 verantwortlich zu sein. Sie sollen 21 Schmuckstücke mit insgesamt 4.300 Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro entwendet und auch Sachschäden in Höhe von über einer Million Euro hinterlassen haben.

Täter drangen über Fenster ein

Die Täter drangen über ein zuvor präpariertes Seitenfenster ins Dresdner Residenzschloss ein, in dem sich das Grüne Gewölbe befindet. Anschließend stürmten zwei mit einer Axt bewaffnete Einbrecher in den Ausstellungsraum und plünderten innerhalb von Minuten eine Vitrine mit Juwelenschmuck aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Darunter befand sich etwa die "Epaulette mit dem Sächsischen Weißen Brillanten" aus der sogenannten Brillantgarnitur, einem besonders großen Diamanten mit einem Gewicht von 49,84 Karat. Dann flohen sie mit einem Auto, das sie später in einer Tiefgarage anzündeten. Der Diebstahl wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.