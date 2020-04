Prozess in Magdeburg: Anklage gegen Attentäter von Halle

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen den Attentäter von Halle erhoben. Wie das Oberlandesgericht Naumburg bestätigte, ging die Klageschrift dort ein. Einzelheiten zur Anklage wurden nicht bekannt.

Der Mann hatte im vergangenen Oktober versucht, am jüdischen Feiertag Jom Kippur in die Synagoge der Stadt einzudringen, scheiterte aber mit seiner Schusswaffe an der Eingangstür. Daraufhin erschoss der damals 27-Jährige eine Passantin, später den Kunden eines Döner-Imbisses.

Die Tat filmte der Rechtsextremist mit einer Kamera und übertrug sie ins Internet. Auf seiner Flucht lieferte er sich einen Schusswechsel mit der Polizei. Nach seiner Festnahme legte er ein umfangreiches Geständnis ab.

Prozessbeginn in einigen Wochen in Magdeburg

Vorbild für den Mann war offenbar der Attentäter von Christchurch, der im März in der neuseeländischen Stadt in zwei Moscheen 51 Menschen getötet hatte.

Der Prozess gegen den Attentäter von Halle soll den Angaben zufolge in einigen Wochen in Magdeburg stattfinden.