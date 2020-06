Prozess im Mordfall Walter Lübcke beginnt

Der Schock nach dem Mord an Walter Lübcke kam in Berlin mit Verzögerung an. Erst nach zwei, drei Wochen - als der Tatverdächtige gefasst war und das Motiv deutlich wurde - erreichte das Entsetzen die Bundespolitik. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach von einer "furchtbaren Tat". Der Mord sei "für uns auch eine große Aufforderung, in allen Ebenen noch einmal zu schauen, wo es rechtsextreme Tendenzen oder Verwebungen geben könnte."

Steinmeier verurteilt Hetze im Netz

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich erschüttert, auch und gerade über Online-Kommentare, die den Mord an Walter Lübcke feierten. Steinmeier fand das "zynisch, geschmacklos, abscheulich, in jeder Hinsicht widerwärtig" und sagte, dass er sich etwas mehr öffentliche Empörung wünsche - mehr "als ich sie im Augenblick feststellen kann."

Vorwürfe gegen die AfD

Die Empörung wuchs dann doch. Vor allem Politikern der AfD wurde vorgeworfen, der Gewalt den Boden zu bereiten. Der AfD-Abgeordnete Volker Münz wies das zurück, bezeichnete den Vorwurf als "absurd" und "infam". Die Bundesregierung demonstrierte derweil Entschlossenheit. Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte: "Ein rechtsextremistischer Anschlag auf einen führenden Repräsentanten des Staates ist ein Alarmsignal".

NSU, Lübcke, Halle, Hanau

Ein Alarmsignal hätte eigentlich schon die NSU-Mordserie Jahre zuvor sein müssen. Was nach der Ermordung von Walter Lübcke folgte, waren wieder Appelle und Ankündigungen. Seitdem aber auch weitere Anschläge: der Angriff auf die Synagoge in Halle, die - laut Bundeskriminalamt - rassistisch motivierten Morde in Hanau.

Mehr Schutz für Kommunalpolitiker

Politiker und Politikerinnen aller Parteien - gerade auch auf kommunaler Ebene - berichten von zunehmenden Drohungen. Für manche ist das sogar ein Grund zum Rückzug aus der Politik. Die Kommunalpolitiker besser zu schützen, das ist ein Punkt im Maßnahmenpaket der Bundesregierung, das inzwischen dem Bundestag vorliegt. Es soll zudem auch soziale Netzwerke in die Pflicht nehmen und die Sicherheitsbehörden stärken.

Opposition sieht viele offene Fragen

Doch die Innenexpertin der Grünen, Irene Mihalic beklagt, der Verfassungsschutz erkenne Täter-Netzwerke weiterhin zu spät. Wenn es bei der Analyse schon hake, dann "siehts halt eben düster aus, was die Bekämpfung von rechtsextremen und rassistischen Straftaten angeht". Auch der FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle sieht Probleme, etwa bei der digitalen Kompetenz der Behörden in dem Bereich. Auch müssten dort dringend "offene Stellen auch tatsächlich besetzt werden".

Seehofer: Größte Bedrohung geht von Rechts aus

Vorschläge gibt es also reichlich. Doch erst Ende Mai musste Bundesinnenminister Horst Seehofer mit Blick auf die jüngste Kriminalstatistik einräumen, dass er einen Satz inzwischen seit mindestens einem Jahr immer wiederhole: "Die größte Bedrohung in unserem Lande geht von Rechts aus".