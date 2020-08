Prozess im Missbrauchsfall Bergisch Gladbach begonnen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 43-Jährigen gelernten Koch und Hotelfachmann in der Anklageschrift 79 Straftaten vor. Unter anderem soll er immer wieder seine 2017 geborene Tochter sexuell missbraucht haben. Dabei habe er gezielt Zeiten ausgenutzt, in denen seine Ehefrau nicht zu Hause war. Den Großteil der Taten habe er mit seinem Smartphone dokumentiert, um das Material über diverse Online-Dienste an gleichgesinnte Chat-Partner zu verschicken.

Mengen von kinderpornographischem Material

Der deutsche Staatsbürger, dem bei einer Verurteilung bis zu 15 Jahre Haft drohen, ist für die Ermittler eine zentrale Figur im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach, der sich mittlerweile auf ganz Deutschland erstreckt. Mit Durchsuchungen bei dem Familienvater im Herbst 2019 war der ganze Fall ins Rollen gekommen. Polizisten fanden nicht nur riesige Mengen kinderpornografischen Materials - sie stießen auch auf digitale Kontakte zu anderen Männern.

Möglicherweise Tausende Tatverdächtige

Mittlerweile werden Spuren in Foren, Gruppenchats und Messenger-Diensten zu Tausenden möglichen Verdächtigen verfolgt. Der Angeklagte soll bereits bei der Identifizierung seiner Chat-Partner geholfen haben. Nach Angaben des Gerichts ist zudem eine Einlassung im Prozess angekündigt. Der eigentliche Prozessbeginn in der Vorwoche hatte wegen eines Brandes im Gerichtsgebäude verschoben werden müssen. Um den formalen Anforderungen zu genügen, war die Sache vom Gericht nur kurz aufgerufen worden, um sie dann zu vertagen.