Der Tag, an dem der Damm brach: Prozessbeginn gegen TÜV Süd

Prozess im größten Sitzungssaal Münchens

Verhandelt wird am Dienstag in der Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim, weil das Interesse an dem Verfahren in Brasilien groß und sich in Stadelheim der größte Sitzungssaal Münchens befindet. Wenn jemand etwas bewegen kann, dann die Justiz in Deutschland - sagen Carmen Sandra Barbosa und Clenilson de Paula.

Am Anfang stehen Verfahrensfragen

Doch zunächst dürfte es vor dem Landgericht um Verfahrensfragen gehen. Neben der Frage, ob der TÜV Süd der richtige Beklagte ist, ist strittig, nach welcher Rechtsordnung verhandelt wird. Die Kläger wollen, dass vor dem Münchner Gericht brasilianisches Recht angewandt wird, weil danach die Haftung für den Dammbruch nicht von einem Verschulden abhängig gemacht wird.

Wer richtet über deutsche Unternehmen im Ausland?

Manche Juristen wenden ein, dass das nur für den Betreiber gelte, nicht aber für Dienstleister wie den TÜV Süd. Der deutsche Anwalt Jan Erik Spangenberg, der die Angehörigen gemeinsam mit der Kanzlei PGMBM vertritt, sieht einen Präzedenzfall, ob und wie Unternehmen an ihrem Unternehmenssitz in Deutschland für ihr Verhalten im Ausland verantwortlich gemacht werden können.

Gartenarbeit gegen das Trauma

Bis ein Urteil gefallen ist, bauen die Barbosas, die als eine von wenigen Opferfamilien in Córrego do Feijão geblieben sind, in ihrem Garten Bananen, Kürbis und Avocado an. Das helfe gegen die traumatischen Bilder im Kopf, die Angstattacken und Depressionen, die immer wieder kommen, sagt Clenilson. Es geht ums Weiterleben - irgendwie.

Mit Material von Reuters