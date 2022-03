Prozess gegen Tennis-Legende Boris Becker in London

Tennis-Legende Boris Becker steht ab heute in London wegen Insolvenzverschleppung vor Gericht. Der 54-jährige Deutsche soll in einem Insolvenzverfahren in seiner Wahlheimat Großbritannien Vermögenswerte unterschlagen und Informationspflichten nicht eingehalten haben.

Vorwurf: Geld an Ex-Frauen überwiesen

Bei den mehr als 20 Anklagepunkten geht es unter anderem darum, dass Becker versucht haben soll, Geld und Wertgegenstände sowie Immobilien dem Zugriff des Insolvenzverwalters zu entziehen. Ihm wird etwa vorgeworfen, Geld an seine Ex-Frauen Barbara und Lilly überwiesen, Immobilienbesitz nicht angegeben und Pokale aus seiner Karriere nicht ausgehändigt zu haben. Ein großer Teil der Trophäen des früheren Tennis-Asses wurden jedoch bereits versteigert. Der dreimalige Wimbledon-Sieger streitet das ab. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu sieben Jahre Haft.

Kein Promi-Bonus

Wie eine dpa-Reporterin berichtete, passierte der Wahl-Londoner am Vormittag die Schleuse des Southwark Crown Court in der britischen Hauptstadt. Ein Promi-Bonus blieb Becker verwehrt: Wie alle anderen Besucher, Zeugen und Journalisten musste er sich am Morgen am Eingang des Gerichts in eine lange Schlange einreihen und einer aufwendigen Sicherheitskontrolle unterziehen. Gerichtsmitarbeiter pflückten den Inhalt seines grauen Trolleys auseinander, ließen ihn aus einer mitgebrachten Flasche trinken und tasteten seinen Körper auf verdächtige Gegenstände ab. Becker ließ die minutenlange Prozedur im dunkelblauen Anzug, schwarzen Sneakers und wie in England üblich ohne Maske über sich ergehen. Begleitet wurde er von seiner Partnerin, die letzten Meter zum Gericht legte das Paar händchenhaltend zurück.

"Ich bin ein positiv eingestellter Mensch"

Vor dem Prozess gab sich Becker zuversichtlich: "Ich bin ein positiv eingestellter Mensch, glaube grundsätzlich immer an das Gute und an die englische Gerichtsbarkeit", sagte er im Februar der "Bild am Sonntag".

Gericht hatte Becker für zahlungsunfähig erklärt

Ein Konkursgericht in London hatte den dreimaligen Wimbledonsieger im Juni 2017 wegen unbeglichener Schulden für zahlungsunfähig erklärt. Seine Außenstände wurden damals auf bis zu 50 Millionen Pfund (59 Millionen Euro) geschätzt. Der Prozess wegen Insolvenzverschleppung sollte eigentlich schon im vergangenen September beginnen, wurde aber verschoben, weil Becker sein Anwaltsteam austauschte. Zunächst sollen vor dem Southwark Crown Court die Geschworenen vereidigt werden. Für den Prozess sind bis zu drei Wochen angesetzt.