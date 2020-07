Prozess gegen Meşale Tolu wird fortgesetzt

"Die Chancen auf ein Urteil stehen Fifty-Fifty", sagte Meşale Tolu vor der heutigen Verhandlung. Sie bezieht sich dabei auf die beiden anderen prominenten Fälle, die in der Türkei verhandelt werden: Der Menschenrechtler Peter Steudtner wurde vergangene Woche freigesprochen; bei Denis Yücel wurde der Prozess zuletzt vertagt, ein Urteil für diese Woche angekündigt. "Also Fifty-Fifty", so Tolu. Prozessbeobachter allerdings rechnen nicht mit einem Fortschritt im Fall Tolu, obwohl das Gericht schon für Februar ein Urteil angekündigt hatte. Die 36-jährige Journalistin lebt mittlerweile mit ihrer Familie wieder in Neu-Ulm. Sie ist nicht zur Verhandlung nach Istanbul gereist.

Eine Woche in Polizeigewahrsam

Tolu wurde am 30. April 2017 morgens gegen 4.30 Uhr in Istanbul verhaftet. Sie wurde aus dem Schlaf gerissen. Ihr Ehemann saß zu diesem Zeitpunkt bereits im Gefängnis. Die Polizei verwüstete ihre Wohnung und führte sie ab. Ihren damals zweieinhalb-jährigen Sohn musste sie bei unbekannten Nachbarn zurücklassen. Erst nach einer Woche in Polizeigewahrsam wurde ein Haftbefehl gegen Meşale Tolu erlassen und sie wurde ins Frauengefängnis Bakirkoy überstellt. Obwohl Tolu deutsche Staatsbürgerin ist, wurde die Bundesregierung nicht über die Verhaftung informiert. Erst knapp sechs Wochen nach der Verhaftung durften Konsulatsmitarbeiter mit ihr sprechen.

Widerstand formiert sich

Tolus Vater, Ali Riza Tolu, Gastarbeiter der ersten Generation aus Neu-Ulm, reiste umgehend nach der Verhaftung seiner Tochter nach Istanbul. Am 15. Mai 2017 durfte er sie erstmals im Gefängnis besuchen. Dabei übergab er ihren Sohn Serkan, der fortan mit Meşale Tolu im Frauengefängnis lebte. Ali Riza Tolu ging an die Öffentlichkeit. Seine Tochter Meşale Tolu sei eine "politische Geisel" von Erdogan, der damit Druck auf die Bundesregierung ausüben wolle. Es formierte sich Widerstand gegen die Verhaftung: Am 12. Mai begannen in Ulm Kundgebungen für die Inhaftierte. Jeden Freitag wurde demonstriert, bis zu 300 Menschen nahmen daran Teil. Der damalige Außenminister Sigmar Gabriel setzte sich für Tolu ein. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch forderte "Freispruch".

Verfahren eröffnet

Der Prozess gegen die heute 36-Jährige Journalistin wurde am 11. Oktober 2017 in Istanbul eröffnet. Es geht konkret um zwei Anklagepunkte. Erstens: Meşale Tolu soll Mitglied in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei (MLKP) sein. Diese Partei gilt in der Türkei als Terrororganisation. Tolu bestreitet die Mitgliedschaft. Zweitens: Sie soll Terrorpropaganda verbreite haben. Tolu arbeitete damals bei der linksgerichteten Nachrichtenagentur "Etha" als Übersetzerin und schrieb auch Artikel. Ihr wird die Teilnahme an Veranstaltungen linksgerichteter Gruppierungen vorgeworfen, darunter auch eine Beerdigung. Außerdem legte die Anklage eine Zeitschrift mit angeblicher Terrorpropaganda vor. Tolu sagte dazu vor Gericht, diese Zeitschrift hätte man legal überall erwerben können.

Prozess: "eine Farce"

Seit Oktober 2018 beobachtet die Grünen-Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp den Prozess. Sie kommentiere die Verhandlung als "eine Farce". Meşale Tolu selbst warf dem Gericht schon im April 2018 Prozessverschleppung vor. Damals sagte sie: "Die Richter und der Staatsanwalt tun eigentlich gar nichts, um diesen Fall zu beschleunigen oder zu einem Ergebnis zu kommen. Das heißt, der Prozess wird noch jahrelang dauern." Sie sollte Recht behalten. Im Dezember 2017 wurde Tolu aus dem Gefängnis entlassen; im August 2018 wurde die Ausreisesperre aus der Türkei aufgehoben. Am 25. August 2018 traf sie mit ihrem Sohn wieder in Deutschland ein. Eineinhalb Jahre nach ihrer Verhaftung.

12. Verhandlungstag

Heute ist der zwölfte Verhandlungstag. Die meisten Prozessbeobachter rechnen nicht mit einem wirklichen Fortschritt. Tolu steht gleichzeitig mit 20 weiteren Angeklagten vor Gericht. Es sei möglich, dass ihr Fall überhaupt nicht zur Sprache kommt, sondern dass es nur um die anderen Angeklagten gehe. Möglicherweise hält die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer, sagte die Anwältin von Mesale Tolu dem ARD-Studio Istanbul.