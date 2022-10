Prozess gegen Air France und Airbus wegen Todesflug Rio-Paris

Mehr als 13 Jahre nach dem Absturz einer Air-France-Maschine von Rio de Janeiro nach Paris mit 228 Toten müssen sich Airbus und Air France ab heute in Paris wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Im Fall einer Verurteilung müssen die Unternehmen mit Geldstrafen in Höhe von 225.000 Euro rechnen. Die Gerichtsverhandlung soll bis zum 8. Dezember dauern.

Sensoren waren vereist

Die Air-France-Maschine vom Typ A330-203 war am 1. Juni 2009 auf dem Weg von Rio in die französische Hauptstadt von den Radarschirmen verschwunden. Das Flugzeug stürzte in den Atlantik, 228 Menschen starben. Lange war die Ursache unklar. Erst im Mai 2011 wurden die letzten Leichen und der Flugdatenschreiber aus etwa 4.000 Metern Tiefe geborgen. Aus den Flugdaten geht hervor, dass kurz vor einer Unwetterzone die Geschwindigkeitssensoren vereisten und sich der Autopilot ausschaltete. Auch der Flugcomputer zeigte falsch an, dass das Flugzeug sich im Sinkflug befand. Der Co-Pilot steuerte die Maschine so steil nach oben, dass es schließlich zu einem Strömungsabriss kam und die Maschine wie ein Stein ins Meer stürzte. Unter den Opfern des Unglücksflugs waren auch 28 Deutsche.

Jahrelanges juristisches Tauziehen

Der Beginn des Verfahrens folgt auf ein jahrelanges juristisches Tauziehen. 2019 hatten Ermittlungsrichter den Fall zunächst abgewiesen. Der Unfall sei auf eine Kombination von Elementen zurückzuführen, die noch nie vorgekommen sei. Ein Berufungsgericht ordnete dann aber im vergangenen Jahr den Prozess gegen Airbus und Air France an. Beide Unternehmen hatten die Verantwortung für den tödlichen Absturz von sich gewiesen.

Gutachten: Crew überfordert

Konkret dürfte es in dem neunwöchigen Verfahren darum gehen, ob die Piloten für Extremsituationen wie bei dem Absturz ausreichend gut ausgebildet waren. Auch könnte die Frage im Raum stehen, ob Hersteller Airbus die Folgen eines Ausfalls der sogenannten Pitot-Sonden für die Geschwindigkeitsmessung unterschätzt hat. Die Sonden vereisten auf dem Flug. Die Crew sei im Anschluss mit der Lage überfordert gewesen, obwohl die Situation beherrschbar gewesen sei, hieß es in einem Expertengutachten 2012.

Für die Hinterbliebenen des Todesflugs ist der Prozessbeginn eine weitere Etappe bei der Aufarbeitung der Schuld und ein lang ersehnter Termin. "Das ist wirklich ermüdend", sagte Ophélie Toulliou, die ihren Bruder Nicolas bei dem Flugzeugabsturz verlor, dem französischen Sender TF1. "13 Jahre Kampf nur um eine öffentliche Debatte zu haben. Es braucht Energie, um so weit zu gehen."

Um Geld geht es für die Hinterbliebenen im Prozess hingegen nicht. Schon vor Jahren kamen die meisten von ihnen mit Air France und Versicherern über Entschädigungszahlungen überein. Über die genauen Summen herrscht Stillschweigen.

Mit Material von dpa, AFP