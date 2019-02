Prozess-Auftakt: Ex-AfD-Chefin Petry wegen Meineids vor Gericht

Vor dem Dresdner Landgericht hat der Prozess gegen die frühere AfD-Chefin Frauke Petry wegen Meineides begonnen. Zum Auftakt wurde am Morgen die Anklage verlesen. Darin wird Petry vorgeworfen, im November 2015 vor dem Wahlprüfungsausschuss des Sächsischen Landtages falsch ausgesagt und ihre Angaben beeidet zu haben. Konkret geht es um Darlehen für Landtagskandidaten zur Finanzierung des AfD-Wahlkampfes bei der Landtagswahl 2014, bei der die AfD mit 9,7 Prozent der Zweitstimmen erstmals in ein deutsches Länderparlament gewählt wurde. Petry räumte im Vorfeld einen Irrtum ein. Zugleich versicherte die 43-Jährige, nicht absichtlich falsch ausgesagt zu haben. Petry erschien zum Auftakt des Prozesses in Begleitung ihres Ehemannes, dem Europaabgeordneten Marcus Pretzell.

Vereidigung unzulässig? Verteidiger bezweifelt Strafbarkeit Petrys

Petrys Verteidiger bezweifelte, dass sich seine Mandantin strafbar gemacht hat. Die Vereidigung von Petry vor dem betreffenden Landtagsausschuss sei aus rechtlichen Gründen "unzulässig" gewesen, sagte ihr Anwalt Carsten Brunzel. Eine Strafbarkeit der Angeklagten wegen Meineids sei damit "von vornherein ausgeschlossen". Damit fehle dem Strafverfahren eine wesentliche Voraussetzung, weshalb der Prozess "an dieser Stelle zu beenden" sei, sagte Brunzel in seinem Eröffnungsplädoyer. Petry selbst äußerte sich zunächst nicht.

Petry weist Vorwürfe der Falschaussage zurück

Petry zeigte sich vor dem Prozess entspannt: "Der Vorwurf der absichtlichen Falschaussage, den die Staatsanwaltschaft mir gegenüber erhebt, ist in jeder Hinsicht unhaltbar. Dem Prozess sehe ich daher mit großer Gelassenheit entgegen", sagte Petry der dpa in Dresden. Sie warf der CDU und der Staatsanwaltschaft vor, sie öffentlich beschädigen zu wollen.

Das Gericht hat zunächst Termine bis zum 13. März angesetzt und 27 Zeugen geladen. Der Prozess findet wegen des erwarteten Zuschauerandrangs nicht im Landgericht, sondern im Gebäude des Oberlandesgerichts in Dresden statt.