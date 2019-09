Protestsong türkischer Rapper: Lyrics gegen Missstände

"Susamam", zu Deutsch 'Ich kann nicht schweigen', lautet der Titel des 15-minütigen Rapsongs, der derzeit in der Türkei viral geht. Darin wagen 20 Musiker einen Rundumschlag quer durch die türkische Gesellschaft. "Wir haben versucht, Dinge auf der Welt und in unserem Land anzusprechen, von denen wir der Ansicht sind, dass sie nicht richtig laufen", so der Rapper Saniser, der das Projekt ins Leben gerufen hat.

Unterteilt in mehrere Kapitel geht es in "Susamam" unter anderem um Gewalt gegen Frauen, eingeschränkte Meinungsfreiheit sowie um Missstände im politischen System. "Das ganze Projekt hat sich zu einem Sprachrohr für die Menschen im Land entwickelt. Die Leute haben die Schnauze voll", sagt Rapper Fuat Ergin, einer der beteiligten Künstler.

Der in Deutschland geborene und aufgewachsene Ergin rappt im Kapitel "Natur" über die Auswirkungen von Umweltverschmutzung und Waldrodung. Letztere sorgte in der Türkei in den vergangenen Wochen für große Proteste und Diskussionen, da ein Teil der Wälder des Ida-Gebirges im Westen der Türkei einer Goldmine weichen soll.

Bereits 20 Millionen Aufrufe auf YouTube

Auf Twitter trendete der Hashtag #Susamam innerhalb weniger Stunden nach Veröffentlichung des Videos. Bereits in den ersten 24 Stunden erhielt es mehr als fünf Millionen Aufrufe bei Youtube. Mittlerweile wurde das Video über 20 Millionen Mal angeklickt.