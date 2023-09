Proteste nach Flutkatastrophe in libyscher Küstenstadt Derna

Gut eine Woche nach der Flutkatastrophe in Libyen mit tausenden Toten haben Demonstranten in der besonders hart getroffenen Küstenstadt Derna schwere Versäumnisse der Behörden angeprangert. Hunderte Menschen versammelten sich am Montag vor der großen Moschee der 100.000-Einwohner-Stadt im Osten des Landes und skandierten Slogans gegen das dortige Parlament und dessen Vorsitzenden Aguilah Saleh. Laut Augenzeugen sollen Demonstranten versucht haben, das Haus des zur Zeit suspendierten Bürgermeisters Abdel-Moneim al-Gheithy in Brand zu setzen.

Ruf nach Untersuchung und Entschädigung

In einer im Namen der Demonstranten verlesenen Erklärung wurden "eine rasche Untersuchung und rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen für die Katastrophe" gefordert. Die Protestierenden forderten die Einrichtung eines UN-Büros in Derna, den unverzüglichen Wiederaufbau der zerstörten Stadt und eine Entschädigung für die von der Katastrophe betroffenen Einwohner.

"Diejenigen, die in der Stadt überlebt haben, in dem, was von der Stadt übrig geblieben ist, gegen diejenigen, die Tod und Zerstörung in die Stadt gebracht haben", kommentierte der Experte Anas el-Gomati den Protest im Onlinedienst X, vormals Twitter.