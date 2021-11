Proteste in Wien gegen Corona-Lockdown und Impfungen

Kickl sprach wegen Lockdown von "Diktatur"

Zu den Demonstrationen rief unter anderem die rechtsgerichtete Oppositionspartei FPÖ auf. Der Parteivorsitzende Herbert Kickl sprach im Zusammenhang mit dem Lockdown von einer "Diktatur". An den Protesten in Wien konnte Kickl nicht teilnehmen: Er wurde positiv auf das Coronavirus getestet und musste sich isolieren.

Strenge Maßnahmen in Österreich

Der Lockdown in Österreich sollte in der Nacht zum Montag beginnen und zunächst zehn Tage dauern. Danach soll er neu bewertet werden. Im Höchstfall soll der Lockdown 20 Tage gelten. Die meisten Geschäfte werden geschlossen, und kulturelle Veranstaltungen werden abgesagt. Die Menschen werden ihre Häuser nur aus bestimmten Gründen verlassen können, zum Beispiel, um Lebensmittel einzukaufen, zum Arzt zu gehen oder Sport zu treiben. Ab dem 1. Februar soll zudem eine Impfpflicht gelten.

Eine der niedrigsten Impfraten in Westeuropa

Die Impfrate in Österreich gehört mit knapp 66 Prozent zu den niedrigsten in Westeuropa. Krankenhäuser warnten bereits, die Intensivstationen erreichten ihr Limit. Die Zahl der täglichen Todesfälle verdreifachte sich in den vergangenen Wochen.

Der österreichische Bundeskanzler Alexander Schallenberg entschuldigte sich am Freitagabend bei allen geimpften Menschen und sagte, es sei nicht fair, dass sie unter dem neuerlichen Lockdown leiden müssten, obwohl sie alles getan hätten, um zur Eindämmung des Virus beizutragen.

Van der Bellen warnte vor Spaltung der Gesellschaft

Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnte am Freitag vor einer Spaltung der Gesellschaft. "Die Gefahr ist groß, dass die Gräben jetzt noch tiefer werden. Aber das dürfen wir nicht zulassen", sagte er in einer Fernsehansprache. Die Reaktionen sollten nicht von Wut, Schmerz und Ärger beherrscht sein, sondern von der Einsicht, dass nur Ausgangsbeschränkungen die massive vierte Corona-Welle brechen könnten. Das Staatsoberhaupt verteidigte ausdrücklich auch die von der Regierung angekündigte Impfpflicht. Die Bürgen hätten Rechte, aber auch Pflichten. Dazu gehöre die Pflicht, die Gemeinschaft zu schützen, sagte Van der Bellen.