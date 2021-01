Proteste in Russland: Kritik an Vorgehen gegen Demonstranten

Die USA haben mit scharfen Worten das Vorgehen der russischen Sicherheitskräfte gegen Demonstranten kritisiert, die gestern bei landesweiten Protesten die Freilassung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny gefordert hatten. "Die Vereinigten Staaten verurteilen ausdrücklich das harsche Vorgehen gegen Demonstranten und Journalisten dieses Wochenende", erklärte der neue Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price.

Washington rufe die russischen Behörden auf, "all diejenigen freizulassen, die ihre universellen Rechte ausgeübt haben", erklärte der Ministeriumssprecher. Zugleich fordere die US-Regierung "die sofortige und bedingungslose Freilassung" Nawalnys", fügte er hinzu. Zudem müsse Russland bei der internationalen Untersuchung des Giftanschlags auf Nawalny "vollständig kooperieren" und "die Verwendung einer Chemiewaffe auf seinem Boden glaubwürdig erklären".

EU-Außenminister wollen weitere Schritte beraten

Auch die EU reagierte auf das Vorgehen der russischen Behörden gegen die Demonstranten: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kritisierte dies scharf und teilte mit, er bedauere die zahlreichen Festnahmen, den unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt und die Einschränkung von Internet- und Telefonverbindungen. Er sei besorgt und werde morgen mit den Außenministern der EU-Staaten bei einem Treffen in Brüssel über die nächsten Schritte der EU beraten.

Bereits Mitte der Woche hatten Vertreter von Mitgliedstaaten neue EU-Sanktionen wegen der Inhaftierung Nawalnys als realistische Option bezeichnet. Eine Entscheidung wird es aber vermutlich erst geben, wenn Nawalny längerfristig in Haft gehalten werden sollte. Bei dem Außenministertreffen in Brüssel wird es demnach nur einen ersten Meinungsaustausch zum Thema geben.

Zehntausende folgten Protestaufruf

In Russland waren gestern landesweit Zehntausende Menschen einem Protestaufruf Nawalnys gefolgt. Bei Kundgebungen in mehr als 90 Städten waren Bürgerrechtlern zufolge mehr als 2.600 Menschen festgenommen worden. Die Demonstranten protestierten gegen Kreml-Chef Wladimir Putin und forderten die Freilassung Nawalnys.

Nawalny war vor einer Woche nach seiner Rückkehr aus Deutschland in Moskau festgenommen worden. In Berlin war er nach einem Giftanschlag im August behandelt worden, für den der Oppositionelle den Kreml verantwortlich macht. Am Montag verhängte ein russisches Gericht in einem Eilverfahren 30 Tage Haft gegen ihn wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen.