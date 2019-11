Proteste in Hongkong: Straßenschlachten auf dem Campus

Nach tagelanger Besetzung der Polytechnischen Universität in Hongkong haben Hunderte Demonstranten versucht, vor anrückenden Polizisten vom Gelände zu fliehen. Beamte verhinderten mit Tränengas und Schleppnetzen ihre Flucht und trieben Hunderte Protestierende zurück auf den Campus. Die Sicherheitskräfte setzten nach eigenen Angaben scharfe Munition ein - auch Tränengas und Wasserwerfer kamen zum Einsatz.

Polizei widerspricht "Stürmung" des Hochschulgebäudes

Die Demonstranten wehrten sich Berichten zufolge mit Molotowcocktails. Dabei brach auf dem Hochschulgelände ein Brand aus. Die Polizei bestritt, das Gelände in den Morgenstunden "gestürmt" zu haben. Andere Protestierende blockierten wiederum zu Beginn des Berufsverkehrs eine Hauptstraße nahe der Hochschule, um die Beamten abzulenken und den Demonstranten auf dem Unigelände zur Flucht zu verhelfen. Bei Tagesanbruch behielten die Protestierenden weitgehend die Kontrolle über den Campus, es herrschte gespannte Ruhe.

Vermummungsverbot aufgehoben

Das Oberste Gericht in Hongkong erklärte unterdessen das verhängte Vermummungsverbot für "verfassungswidrig". "Die Beschränkungen, die das Verbot für die Grundrechte impliziert, gehen weiter als notwendig", teilten die Richter in der chinesischen Sonderverwaltungszone mit. Angesichts der Massenproteste hatte die Regierung Hongkongs Anfang Oktober auf ein Notstandsgesetz aus der britischen Kolonialzeit zurückgegriffen und ein Vermummungsverbot verhängt.

In den vergangenen Tagen waren die gewaltsamen Proteste wieder eskaliert. An der Polytechnischen Universität hatte es schwere Zusammenstöße gegeben. Die Demonstranten setzten auf zunehmend martialische Methoden. Ein Beamter wurde von einem Pfeil getroffen und an der Wade verletzt, teilte die Polizei mit.

Demonstranten fordern Rücktritt der Regierungschefin

Nach mehr als fünf Monate andauernden Protesten versuchen die Aktivisten mit zunehmender Aggressivität offenbar den Druck auf die Hongkonger Regierung zu erhöhen. Bisher hat sie die meisten Forderungen der Aktivisten abgelehnt, die sich gegen den ihrer Ansicht nach zunehmenden Einfluss Pekings auf das halbautonome Hongkong wehren.

Die Protestierenden fordern unter anderem den Rücktritt der Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt sowie Straffreiheit für die bisher während Demonstrationen festgenommenen Teilnehmer. Laut Nachrichtenagentur dpa wurden bereits mehr als 4.000 Menschen in den vergangenen Monaten während der Proteste festgenommen.

Wong rechtfertigt Gewalt

Der Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong verteidigte den Einsatz von Gewalt durch Demonstranten in der chinesischen Sonderverwaltungszone. "Mit rein friedlichem Protest werden wir unser Ziel nicht erreichen", sagte Wong der "Süddeutschen Zeitung". "Allein mit Gewalt allerdings auch nicht. Wir brauchen beides."

Die Sorge unter Beobachtern ist groß, dass China seine rund 10.000 in Hongkong stationierten Soldaten zur Niederschlagung der Proteste einsetzen könnte.