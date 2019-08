Proteste in Hongkong: Droht ein neues Tian'anmen?

Prof. Hans van Ess: Ich glaube, es ist ihm nicht lästig, denn Peking hat mit den Briten ausgemacht, dass es "Ein Land - zwei Systeme" geben kann, damit Hongkong allmählich in weicher Form in China integriert werden könne. Und ich glaube nicht, dass dies gegangen wäre, wenn man sofort das sozialistische System in Hongkong etabliert hätte.

China liegt sehr viel daran, Hongkong in der Form zu haben, wie es besteht. Denn es ist eine Wirtschaftsmetropole, die für das Funktionieren des chinesischen Außenhandels von großer Bedeutung ist. Und das politische System, so wie man es von den Briten übernommen hatte - also ohne westliche Demokratie, aber mit einer sehr sehr liberalen Wirtschaftsordnung - hat für China eine ganze Menge von Vorteilen. Hongkong bietet ganz extreme wirtschaftliche Vorteile, die Präsenz von ganz vielen ausländischen Firmenzentralen in Hongkong ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Und, wie gesagt, der Außenhandel ist eigentlich traditionell immer über Hongkong gelaufen.

Bayern 2-radioWelt: Würden denn diese Vorteile wegfallen, wenn man Hongkong quasi assimilieren würde?

Prof. Hans van Ess: Ich denke, eine ganze Menge von ausländischen Konzernen würden sich überlegen, ihre Zentralen in eine andere Stadt, zum Beispiel nach Singapur, das eben der große Konkurrent ist, zu verlagern. Weil sie sich sagen würden, man ist da besser vor dem Zugriff und vor zu neugierigen Blicken in ihre Bücher geschützt.

Bayern 2-radioWelt: Blicken wir noch kurz auf die andere Seite, die der Demonstranten. Überspannen die gerade den Bogen?

Prof. Hans van Ess: Ich fürchte, ehrlich gesagt, das könnte so sein. Ich habe gerade gelesen, dass die Demonstrationen am Wochenende zum großen Teil verboten worden sind, und dass die Polizei sich sicherlich darauf vorbereitet, die Plätze, an denen die Demonstranten sich versammeln wollten, sehr gut zu sichern. Die Gewalt, die man gesehen hat in den letzten Tagen, ist sicherlich ein bisschen zu viel gewesen, und ich glaube, dass die Geduld langsam am Ende ist. Sowohl bei der Hongkonger Regierung als auch in Peking.

Bayern 2-radioWelt: Und das könnte dann auch ein militärisches Eingreifen bedeuten?

Prof. Hans van Ess: Ich glaube nicht, dass es ein militärisches Eingreifen wäre. Wenn, dann wäre es ein Polizei-Eingreifen. Aber die Polizei hat natürlich auch militärische Mittel. Ich glaube nicht, dass die Interesse daran haben, ein Tian'anmen der Welt zu präsentieren. Das wird es nicht geben. Aber man könnte jede Menge Wasserwerfer nach Hongkong bringen und paramilitärische Polizeieinheiten, die so etwas relativ schnell unter Kontrolle hätten.