Eine neue Qualität der Gewalt

Mit deutlich mehr Teilnehmern als zunächst angegeben ist die "Gelbwesten"-Protestbewegung in Frankreich ins neue Jahr gestartet. Die Polizei sprach zunächst von 25.000 Menschen, die landesweit auf die Straße gegangen sind. Das Innenministerium teilte am Abend mit, dass rund 50.000 Menschen gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron demonstrierten. Damit erhielt die Bewegung neuen Schwung.

In Paris und einigen anderen Städten kam es zu neuerlichen Zusammenstößen mit der Polizei. In der Hauptstadt protestierten nach Behördenangaben mehrere tausend Menschen. Dabei erreichte das Maß an Gewalt offenbar eine neue Qualität. Medienberichten zufolge stürmten Demonstranten das Büro von Regierungssprecher Benjamin Griveaux. Dafür nutzten sie offenbar eine Baumaschine, um eine Eingangstür zu durchbrechen.

Une fois encore, une extrême violence est venue attaquer la République - ses gardiens, ses représentants, ses symboles. Ceux qui commettent ces actes oublient le cœur de notre pacte civique. Justice sera faite. Chacun doit se ressaisir pour faire advenir le débat et le dialogue.

Touristen rannten in Scharen davon

Macron schrieb am Abend auf Twitter, erneut sei Frankreich von "extremer Gewalt angegriffen" worden. Alle müssten sich zusammenreißen, um eine Debatte und einen Dialog zu ermöglichen.

In Paris setzte die Polizei nahe der Nationalversammlung und des Musée d'Orsay Tränengas ein. Touristen rannten in Scharen davon. Spezialeinheiten der Polizei blockierten einige Brücken über der Seine.

Fernsehbilder hatten zuvor gezeigt, wie die Polizei während einer kurzen Konfrontation nahe den Champs-Élysées Tränengas auf Demonstranten abfeuerte. Diese hätten zuvor Wurfgeschosse in Richtung Polizisten geworfen, meldete die französische Nachrichtenagentur AFP.

Regierung erheblich unter Druck

Massenproteste der "Gelbwesten" hatten die französische Regierung in den vergangenen zwei Monaten erheblich unter Druck gesetzt. Im Dezember brachte Präsident Emmanuel Macron eilends ein milliardenschweres Paket mit Sozialmaßnahmen auf den Weg, um den Konflikt zu entschärfen.

Ihren Namen haben die Demonstranten von den gelben Warnwesten, die sie während ihrer Kundgebungen und Straßenblockaden tragen.

Mit Informationen von Marcel Wagner, ARD-Studio Paris