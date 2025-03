Proteste in der Türkei: Wie eine Pokémon-Figur zum Symbol wurde

Pikachu, das gelbe Pokémon, ist in der Türkei zum Symbol des Widerstands geworden. In den vergangenen Tagen ging ein Video viral, das einen Demonstranten zeigte, der in einem aufblasbaren Pikachu-Kostüm in kleinen Schritten vor der Polizei davon lief. Berichten zufolge ist das Video in Antalya im Süden des Landes entstanden.