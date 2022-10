Proteste im Iran: "Eine veritable Gefahr für das Regime"

Im Iran ist ein revolutionärer Prozess in Gange

BR24: "Ist das also bereits der Beginn einer echten Revolution?"

Fathollah-Nejad: "Dass es ein revolutionärer Prozess ist, ist glaube ich klar. Ich spreche schon seit fünf Jahren über den Beginn solch einen Prozesses. Jene Unterschichten, die in den letzten Jahren en masse gegen das gesamte Regime auf die Straße gegangen sind, das war zunächst ausgelöst durch die soziale Frage, aber diese Proteste sind schlagartig auch politisch geworden. Da hat es bereits angefangen mit diesem Prozess, weil eben jene Unterschichten bis dato als soziale Basis des Regimes angesehen wurden."

BR24: "Wohin wird dieser Prozess führen?"

Fathollah-Nejad: "Revolutionäre Prozesse sind per Definition schwer vorherzusehen. Wir sehen allerdings jetzt auch vermehrt die Involvierung der Arbeiter, die Streiks organisieren in wichtigen Sektoren der iranischen Wirtschaft, in der petrochemischen Industrie, in der Ölindustrie, aber auch in großen Agrobusiness-Konglomeraten. Da ist einiges in Bewegung.

Natürlich muss man noch beobachten, inwieweit es im Sicherheitsapparat zu Brüchen kommt. Es gibt erste vorsichtige Anzeichen. Aber auch wenn dieser Protest, wenn dieser Aufstand niedergeschlagen wird, ist die Marschrichtung klar: Die Menschen erwarten keinerlei Reformen mehr von einem System, das sich als reformunfähig gezeigt hat, sondern wollen die Abschaffung dieses Systems, weil sie realisiert haben, dass die Islamische Republik ihre Grundbedürfnisse nicht decken kann, egal ob in wirtschaftlicher oder auch in politischer Hinsicht.

Sturz des Regimes: Mehr Stabilität im Nahen Osten?

BR24: "Wie würden sich die Strukturen im Nahen Osten ändern, wenn das System gestürzt würde, welchen Einfluss hätte das auf die Stabilität der Region?"

Fathollah-Nejad: "Zunächst einmal muss man feststellen, dass die Islamische Republik seit mindestens einer halben Dekade, also seit Beginn dieser landesweiten Proteste der Unterschichten, eigentlich nicht stabil mehr ist. Wir sehen immer engere Zeiträume, bis es zum nächsten Aufstand kommt. Die Frequenz von diesen Rebellionen gegen das Regime wird also höher.

Und das ist natürlich kein Status Quo, den man als stabil bezeichnen kann. Wenn man noch hinzunimmt, dass der Staat immer mit einer Internetsperre darauf reagiert, was ungemein kostspielig ist für die Wirtschaft und auch mit eiserner Hand sehr brutal vorgeht und auch von Massakern nicht zurückschreckt, dann sind das alles natürlich keine Komponenten für ein stabiles Land.

Auch die Außenpolitik der Islamischen Republik ist alles andere als stabilisierend. Iran ist wohl der wichtigste geopolitische Akteur im Nahen Osten und spielt auch die größte destabilisierende Rolle durch die Milizen, die Teheran unterstützt, in vielen arabischen Ländern, im Libanon, im Irak, in Syrien bis hin nach Jemen. Das bedeutet, dass der Status Quo nicht stabil ist. Ich glaube, das ist erstmal wichtig zu verstehen.

Jeder revolutionäre Prozess ist ein komplizierter. Aber falls es wirklich zu einem Wandel im Iran hin zu einem repräsentativen System kommen würde, würde die Außenpolitik des Landes auch anders ausschauen. Das würde nur stabilisierende Konsequenzen haben, nicht nur in der Region des Nahen Ostens, sondern darüber hinaus. Und das sieht man ja auch an den Drohnenlieferungen der Iraner an die russische Seite in ihrem Krieg gegen die Ukraine."