Proteste im Iran dauern an - Solidarität in vielen Städten

Auslöser der landesweiten Proteste war der Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei. Amini war am 13. September wegen des Vorwurfs festgenommen worden, das islamische Kopftuch nicht den Vorschriften entsprechend getragen zu haben. Sie brach nach ihrer Festnahme unter ungeklärten Umständen auf der Polizeiwache zusammen und wurde drei Tage später im Krankenhaus für tot erklärt.

Kritiker werfen der Polizei vor, Gewalt angewendet zu haben; die Polizei weist das zurück. Seit dem Tod der jungen Frau demonstrieren landesweit Menschen gegen den repressiven Kurs der Regierung und der Sicherheitskräfte sowie das strikte Regime.

Proteste auch in Deutschland

In Deutschland, aber auch in anderen Städten wie London, Los Angeles und Melbourne solidarisierten sich am Samstag Zehntausende Menschen mit den regierungskritischen Protesten. In Berlin sprach die Polizei von insgesamt knapp 5.000 Teilnehmern bei verschiedenen Aufzügen, in Hamburg von etwa 4.000 und in Frankfurt am Main von rund 2.800.

In Berlin forderte ein Sprecher einer Gruppe von Exil-Iranern in Deutschland ein Ende des Blutvergießens und demokratische Reformen in dem Land. Angesichts der aktuellen Gewalt im Iran müsse die Bundesregierung neue Sanktionen vor allem gegen die Eliten des Regimes erlassen, forderte er. Auch für Sonntag sind erneut Proteste angekündigt.