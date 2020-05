Proteste gegen US-Polizeigewalt: Die Wut wächst

Bürgermeister Jacob Frey warf er "einen völligen Mangel an Führung" vor. Entweder, der "radikale Linke" reiße sich zusammen, "oder ich schicke die Nationalgarde, um den Job erledigt zu bekommen". Die Demonstranten bezeichnete er als Rowdys, die das Andenken an George Floyd, den bei der Festnahme umgekommenen Schwarzen, entehrten. Das werde er nicht zulassen.

Immer mehr nächtliche Ausschreitungen

Seit Dienstag kommt es in Minneapolis zu nächtlichen Ausschreitungen. Auslöser ist der Tod Floyds, den Polizisten am Montag nach einem Notruf wegen eines mutmaßlichen Zahlungsversuchs mit einem gefälschten Geldschein vor einem Supermarkt festgenommen hatten. Auf einem vielfach im Internet geteilten Handyvideo einer Passantin ist zu sehen, wie ein weißer Polizist fast acht Minuten lang sein Knie auf Floyds Hals drückt. Immer wieder stöhnt der gefesselt am Boden liegende Mann, dass er nicht atmen könne und Schmerzen habe.

Lautstarke Protestrufe von Schaulustigen über das Vorgehen ignorierten die beteiligten Beamten. Später wurde Floyd von Sanitätern in eine Klinik gebracht, wo er starb. Er wurde 46 Jahre alt. Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, dass Floyd sich der Festnahme widersetzt habe. Als ihm Handschellen angelegt worden seien, hätten die Beamten bemerkt, dass er in einer medizinischen Notlage zu sein schien.

Nach dem öffentlichen Aufschrei über die Szenen von Floyds Festnahme wurden der Beamte und seine drei beteiligten Kollegen gefeuert. Die Polizei von Minneapolis leitete eine interne Untersuchung ein, und Bürgermeister Frey forderte ein Strafverfahren gegen den Polizisten. Inzwischen ermittelt auch das FBI wegen einer möglichen Verletzung der Bürgerrechte Floyds.

Proteste in mehreren Bundesstaaten

Proteste, Demonstrationen, aber auch Ausschreitungen werden mittlerweile aus vielen US-Städten gemeldet, etwa aus St. Paul, der "Zwillingsstadt" von Minneapolis und Hauptstadt Minnesotas.

In Louisville im US-Staat Kentucky wurden mindestens sieben Demonstranten von Polizisten angeschossen und mehrere Menschen festgenommen. Das bestätigte die Louisville Metro Police. In Louisville demonstrierten Menschen, weil Polizisten eine schwarze Frau, Breonna Taylor, Mitte März in ihrer Wohnung erschossen hatten. Die 26-Jährige wurde von acht Polizeikugeln getroffen, nachdem Drogenfahnder ihre Wohnungstür eingeschlagen hatten. In ihrer Wohnung wurden keine Drogen gefunden. Taylors Fall hatte US-weites Aufsehen erregt, nachdem ihre Familie in diesem Monat die Polizei verklagt hatte.

Auch in Denver kam es zu Protesten gegen die Polizeigewalt. Örtliche Medien berichteten dort über Schüsse. Laut Polizei wurden bisher aber keine Verletzten gemeldet. Proteste werden auch aus Phoenix, der Hauptstadt Arizonas, gemeldet.

Mit Informationen von Verena Bünten und Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington