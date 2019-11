Proteste gegen Regierung - Offenbar erneut Tote im Iran

Justizsprecher: "Ruhe wiederhergestellt"

Nach offizieller Darstellung hingegen sind die Proteste abgeebt. "Im Land ist die Ruhe wiederhergestellt", sagte Justizsprecher Gholamhossein Esmaili. Am Montag hatte bereits ein Regierungssprecher prognostiziert, dass die Unruhen in zwei Tagen vorbei sein würden. Er hatte aber auch berichtet, dass die Demonstranten Polizisten und Sicherheitsleute als Geiseln genommen hätten. Maskierte Protestierende übten "sehr hohe Gewaltniveaus sehr professionell aus", sagte er.

Die am Wochenende verhängte Internet-Zugangssperre blieb jedoch weiter in Kraft. Am Samstag hatte die Regierung als Reaktion auf die Unruhen das Internet im Land weitgehend gesperrt. Nach Angaben des Telekommunikationsministeriums gelte die Verordnung "bis auf weiteres". Zugang gebe es nur zu nationalen Webseiten wie Banken, per Internet buchbaren Taxen oder heimischen Medien, die unter staatlicher Kontrolle stehen.

Todesstrafe für Anführer der Unruhen?

Einem Bericht der iranischen Zeitung "Keyhan" zufolge soll einigen Anführern der Unruhen die Todesstrafe drohen. Ihnen ginge es nicht um den Protest gegen die Verteuerung von Benzin, sondern um Sabotage und Zerstörung. Einige der festgenommenen Anführer hätten gestanden, vom Ausland finanziert, gelenkt und mit Waffen ausgestattet worden zu sein, schrieb "Keyhan".

Die Justiz werde deshalb "im Einklang mit dem Strafgesetz und den islamischen Vorschriften" die Todesstrafe für sie fordern. Zu dem Bericht äußerten sich bislang weder die Justiz noch die Regierung. Auch die iranischen Revolutionsgarden drohten, sie würden gegen "Krawallmacher" hart durchgreifen und forderten die Todesstrafe.

Proteste wegen Benzinpreiserhöhung

Seit Freitag kommt es im Iran zu gewaltsamen Protesten. Auslöser ist die umstrittene Entscheidung der Regierung von Präsident Hassan Rouhani, die Benzinpreise drastisch zu erhöhen. Damit will sie eigenen Angaben zufolge den hohen Konsum eindämmen und den Schmuggel bekämpfen. Die Maßnahme trifft die Bevölkerung zu einer Zeit, in der die Bevölkerung unter einem Verfall der Währung sowie hoher Arbeitslosigkeit leidet.