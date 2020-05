Proteste gegen Polizeigewalt in den USA halten an

Minneapolis am späten Nachmittag. Den ganzen gestrigen Tag haben wieder Menschen demonstriert. Friedlich, laut. Dass George Floyd mit dem Knie eines Polizisten auf dem Hals starb war zu viel. "Hast Du jemals ein Video mit einem Weißen gesehen dem jemand auf dem Hals kniet?" fragt eine Demonstrantin. Die Straße ist abgesperrt, hier hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Polizeistation gebrannt. Geblieben ist ein schwarzes, noch immer leicht rauchendes Gerippe.

"Ich war damit nicht so ganz einverstanden", sagt ein Demonstrant, "aber ich kann es verstehen. Das muss aufhören. Und wenn einer im Gefängnis sitzt, dann werden die anderen freigelassen. Darum sind wir hier." Und eine andere Teilnehmerin der Proteste betont mit Blick auf das heruntergebrannte Gebäude: "Das sind nicht wir, wir sind friedliche Demonstranten. Die Kräfte von draußen machen uns gewalttätig."

Proteste am Freitag weitgehend friedlich

Der Freitag in Minneapolis ist tagsüber meistens friedlich geblieben. Ein Kamerateam wurde kurz verhaftet, dann wieder frei gelassen. Schwarze, Weiße, Latinos demonstrieren gemeinsam. Es gibt kostenlose Lebensmittel zum Mitnehmen. In der Nacht aber brennt eine Tankstelle, gehen Autos in Flammen auf.

Auf der anderen Seite, bewaffnete Staatspolizisten, Männer und Frauen mit kurzen Ärmeln, aber deutlich sichtbaren kugelsicheren Westen, Gewehr im Anschlag. In Reih und Glied stehen sie, schauen nach vorne, niemand spricht, keine Regung, auch wenn Demonstranten sie provozieren wollen.

Weiter hinten auf der Straße ist die Nationalgarde aufgefahren. Ihre wüstensandbraunen Panzerwagen versperren die Straße. Die Soldaten selbst sind eher gelangweilt: "Man muss für das kämpfen woran man glaubt, für das kämpfen, was richtig ist", kommentiert einer die Proteste.

Trotz Ausgangssperre weiter Menschen auf der Straße

Der Gouverneur hatte für den Abend eine Ausgangssperre verhängt. Wollte so neue Ausbrüche von Gewalt verhindern. Am Nachmittag ist einer der beteiligten Polizisten verhaftet worden. Die gewünschte Beruhigung hat das noch nicht gebracht. "Die, die uns umbringen, werden freigesprochen", kommentiert ein Demonstrant.

Das ist eine der Forderungen: Gerechtigkeit, dass die Polizisten vor Gericht gestellt werden. Und das kann nur der erste Schritt sein. Endlich zuhören. Endlich das hören, was so oft gesagt worden ist. Eine Demonstrantin bringt es auf den Punkt: "Jeden Tag spürst Du doch, welche Hautfarbe du hast. Du bekommst die schlechteren Schulen, die schlechteren Krankenhäuser und die Polizei hält dich an, weil du schwarz bist. Das muss aufhören."

Demonstrationen gegen Polizeigewalt auch in anderen Städten

Auch in anderen Städten der USA gab es Proteste. Am Hauptquartier des US-Fernsehsenders CNN in Atlanta haben Demonstranten Scheiben eingeschlagen. Polizisten schützten den Eingangsbereich und sich selbst vor Steinen und anderen Objekten. Die Bürgermeisterin von Atlanta verurteilte die Angriffe. Sie appellierte in einer emotionalen Rede, jeder, der die Stadt liebt, solle heim gehen.

In Washington zogen Demonstranten in den Lafayette Park vor das Weißen Haus. Für kurze Zeit konnten Angestellte den Sitz des US-Präsidenten nicht verlassen. Gestern Nachmittag hatte die zuständige Staatsanwaltschaft in Minneapolis den Polizisten festgenommen, der sein Knie in George Floyds Hals gedrückt hatte, selbst als Floyd schon bewusstlos am Boden lag. Floyd starb später im Krankenhaus.

Der Beamte wird wegen unbeabsichtigter Tötung angeklagt. Bezirksstaatsanwalt Freeman stellte in Aussicht, dass sich auch die anderen drei am Einsatz beteiligten Polizisten verantworten müssen.