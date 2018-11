Proteste gegen die AfD machen Josef Schuster Mut

Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden, hatte in einem Interview gesagt, er fühle sich wegen des anwachsenden Antisemitismus in Deutschland an die Weimarer Republik erinnert. Das hält Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, nicht für gerechtfertigt. "Ich glaube, so können wir es nicht sehen", sagte Schuster. Es gebe einen großen Unterschied zu 1933:

"Wir haben in Deutschland eine gefestigte Demokratie. Staatlicherseits - und auch von all den demokratischen Parteien in den Parlamenten - habe ich keine Befürchtungen, dass es zu gefördertem Antisemitismus kommt." Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden

Hoffnungsfroh stimmten ihn die Proteste gegen den Einzug der AfD in den bayerischen Landtag.

"Wenn hier 5000 Menschen auf die Straßen gehen, dann gibt mir das auch Mut und zeigt mir, dass bei den Menschen sehr viel Empathie da ist." Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden

Die Reichspogromnacht sei trotzdem eine Mahnung. "Manche Entwicklungen machen einem Gedanken, ob es - nicht heute und morgen - aber vielleicht doch wieder zu einer solchen Situation in Deutschland kommen könnte."

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 setzten Nationalsozialisten in ganz Deutschland Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen in Brand.