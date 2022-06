Mit Playmobil: Protestanten streiten auf Youtube um Pfarrerinnen

Mit Youtube-Videos schon Grimme-Preis gewonnen

Videos dieser Art macht Sommer auch in anderem Kontext. Zum Beispiel, um Weltliteratur zu erklären, und er hat dafür sogar schon den Grimme-Preis gewonnen. Also weiß er, was er tut, und er tut, was er kann, um mit Hilfe des Formats auch die Frauenordination in seiner Kirche durchzusetzen.

Als er sich in den vergangenen zwei Jahren intensiv mit der Bibel beschäftigt habe, sei ihm "noch mal klar geworden, dass es oft um Geschlechterverhältnis geht, um Gewaltfragen geht und der Ausschluss von Frauen vom Pfarramt ist strukturelle Gewalt", sagt Sommer.

Selk-Bischof begründet Ablehnung von Frauenordination ähnlich wie katholische Kirche

Der Leiter der Selk, Bischof Hans Jörg Voigt, ist gegen Frauenordination und begründet das ähnlich wie die katholische und die orthodoxe Kirche, denen er sich in manchen Lehren und Überlieferungen näher fühlt als der Evangelischen Kirche in Deutschland, wie er selbst sagt: "Die Hauptbegründung liegt in der Heiligen Schrift. Dass Jesus Christus selbst Männer als Apostel ausgesandt hat und der Apostel Paulus auch im gottesdienstlichen Zusammenhang sagt, dass er einer Frau nicht gestattet zu lehren."

Das ist für Sophia Schwarz kein Argument. Die Medizinerin ist wie Michael Sommer in der Initiative für Frauenordination in der Selk: "Ich glaube, sogar noch im gleichen Paulus-Brief, in dem eben dieser verhängnisvolle Satz: 'Das Weib schweige in der Gemeinde' steht, steht eben auch, dass Sklaven ihren Herren untertan sind und geschlagen werden dürfen. Und davon haben wir uns ja, Gott sei Dank entfernt."

Kritik: Bibeltexte müssen in historischem Kontext gelesen werden

Man müsse die Texte vor dem Hintergrund der Zeit lesen, in der sie geschrieben wurden, sagt Schwarz. In der Zeit, in der Paulus lebte, hätten Frauen nicht die gleichen Bildungsmöglichkeiten gehabt wie Männer.

"Dass eine Frau, die nicht lesen und schreiben kann, weil sie es nicht erlernen durfte, vielleicht nicht als Pfarrerin vor einer Gemeinde sprechen kann, ist ein ganz anderes Thema als heute." Sophia Schwarz

Eine Umfrage unter den Mitgliedern, ob sie Frauen als Pfarrerinnen wollen, ist kürzlich von der Synode abgelehnt worden. Bischof Voigt führt an, dass die Umfrage wissenschaftlich begleitet werden müsste. Er bezweifelt aber auch, dass es möglich ist "biblische und theologische Wahrheiten durch Mehrheits-Abfragen" zu finden.