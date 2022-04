Prominente Ampel-Politiker auf Besuch in Ukraine

Das Büro der FDP-Abgeordneten Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat die Reise bestätigt. Neben der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses sind Michael Roth (SPD, Auswärtiger Ausschuss) und Anton Hofreiter (Grüne, Europa-Ausschuss) dabei. Dem "Spiegel" nach haben sich die drei Spitzenpolitiker am Montagabend in Warschau getroffen und sind dann am Dienstag Vormittag weiter über die Grenze in die Ukraine gefahren.

Geheimes Treffen in der Ukraine war geplant

Wie das Magazin berichtet, wollen sich die drei Bundestagsabgeordneten in der Westukraine mit Vertretern des ukrainischen Parlaments treffen. Die Parlamentarier folgen demnach einer Einladung der ukrainischen Parlamentsabgeordneten Halyna Jantschenko. Aus Sicherheitsgründen sei die Reise bis zuletzt geheim gehalten worden. Auch über den genauen Ort des Treffens wird weiter geschwiegen.