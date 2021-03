Prognose zu Wahl in Rheinland-Pfalz: SPD siegt, Verluste für CDU

Offenbar Rekord an Wählern die per Brief abstimmten

Die ARD-Prognosen stützen sich auf Wählerbefragungen unmittelbar nach der Stimmabgabe. Danach folgen Hochrechnungen - je nach Stand der Auszählungen. Diese könnten sich, aufgrund des hohen Anteils an Briefwählern, jedoch in die Länge ziehen.

Bis zum vergangenen Mittwoch hatten nach Angaben des Landeswahlleiters in Rheinland-Pfalz, Marcel Hürter, bereits 44 Prozent der 3,1 Millionen Stimmberechtigten die Briefwahl beantragt. Damit könnte Rheinland-Pfalz auf einen Rekord hinsteuern.

Tatsächlich hat sich die Zahl der Briefwähler jedoch im Laufe der vergangenen Landtagswahlen immer weiter erhöht. So lag sie etwa 2006 bei 16,7 Prozent, im Jahr 2011 bei 24,3 Prozent und bei der vergangenen Wahl im Jahr 2016 bereits bei 30,6 Prozent. Wobei der Rekord an Briefwählern heuer wahrscheinlich auch der Corona-Pandemie und der Sorge vor einer Ansteckung in den Wahllokalen geschuldet ist.

CDU büßt offenbar massiv an Stimmen ein

Davon scheint die CDU etwa jedoch nicht profitiert zu haben: Anhänger der Partei hatten wegen der Verstrickung einiger Bundestagsabgeordneter in die Maskenaffäre bereits mit herben Verlusten für die Christdemokraten bei der Wahl gerechnet. Weil viele Wähler ihre Stimme jedoch bereits vor Bekanntwerden des Korruptionsskandals abgegeben hatten, bestand die Hoffnung in der Partei, dass der Effekt an den Wahlurnen weniger stark ausfallen könnte.

Laut letzten Umfragen hatte die CDU knapp hinter der SPD gelegen - war aber nach Meinung von Beobachtern im Wahlkampf defensiv und wenig "angriffslustig" aufgetreten. Zudem hatte es der Spitzenkandidat der Partei, Christian Baldauf, als Herausforderer der extrem populären "Landesmutter" Dreyer nicht leicht.

Diese war auch wegen der Verhandlungen zwischen den Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgrund der Pandemie medial beinahe omnipräsent – wobei sich Dreyer zuletzt für Lockerungen der Corona-Maßnahmen ausgesprochen hatte. Baldauf, der Oppositionsführer und Fraktionsvorsitzender der CDU im rheinland-pfälzischen Landtag ist, galt dagegen in der Bevölkerung als wenig bekannt.

Personenwahl ausschlaggebend für Ergebnisse?

Die Persönlichkeiten der Spitzenkandidaten haben nach Meinung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) auch den Ausschlag für die Ergebnisse der heutigen Landtagswahl gegeben, wie er am Abend in der ARD sagte. Deshalb sehe er darin auch kein Signal für die Bundestagswahl im Herbst. Schäuble räumte jedoch ein: "Für die CDU ist es kein schöner Abend. Aber das war vorhersehbar." Es gehe jetzt darum, Stabilität sicherzustellen in beiden Bundesländern.

Diese These wird auch von ARD-Umfragen gestützt: In Rheinland-Pfalz sagten 62 Prozent der Befragten Malu Dreyer führe gut durch die Corona-Krise. 52 Prozent sagen sogar, Dreyer sei der einzige Grund, um SPD zu wählen.

CDU-Politiker enttäuscht

Politiker der Union zeigten sich angesichts der ersten Prognosen enttäuscht. So sprach etwa Norbert Röttgen von "traurigen Ergebnissen in ehemaligen Stammländern" seiner Partei. Die CDU müsse selbstkritisch mit den Ergebnissen umgehen. Ähnlich äußerte sich auch der Generalsekretär der Partei Paul Ziemiack: "Um es in aller Klarheit zu sagen, das ist heute kein guter Wahlabend für die CDU."

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Wahlergebnisse mit der "unsäglichen" Masken-Affäre begründet. Die Abkehr von der sehr stringenten Corona-Politik in den vergangenen Wochen habe der Partei möglicherweise auch geschwächt.

Freie Wähler womöglich erstmals im Landtag

Vermutet worden war im Vorfeld auch, dass die Freien Wähler erstmals in den Landtag einziehen könnten. Nachdem die Partei bei vergangenen Wahlen jeweils mit vier verschiedenen Bezirkskandidaten angetreten war, kandidierte sie heuer erstmals mit einem Spitzenkandidaten, dem Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Joachim Streit – der als Kommunalpolitiker als bekannt und beliebt gilt und seinen thematischen Schwerpunkt im Wahlkampf insbesondere auf die Stärkung bzw. Entlastung der Kommunen gelegt hatte.