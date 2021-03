vor etwa einer Stunde

Prognose: Erfolge für Amtsinhaber Kretschmann und Dreyer

Prognose zu den Landtagswahlen: In Baden-Württemberg holen die Grünen von Ministerpräsident Kretschmann mehr als 30 Prozent. In Rheinland-Pfalz liegt die SPD von Malu Dreyer mit 34,5 Prozent vorn. Die CDU verliert in beiden Bundesländern deutlich.