CDU gewinnt Landtagswahl in NRW - Neue Koalition nötig

Wüst sieht klaren Vertrauensbewies - Merz: "CDU ist zurück"

Ministerpräsident Wüst wertete das Ergebnis als klaren Vertrauensbeweis: "Die Menschen haben uns ganz klar zu stärksten Kraft gemacht", sagte er in einer ersten Reaktion. "Das ist der Auftrag, eine künftige Regierung zu bilden und zu führen." Wüst hatte erst Ende Oktober Armin Laschet als Regierungschef abgelöst, der nach seiner gescheiterten Kanzlerkandidatur als einfacher Abgeordneter in den Bundestag wechselte.

Nach Meinung von Parteichef Friedrich Merz war die Landtagswahl auch ein bundespolitischer Stimmungstest: "Die CDU ist zurück." Der CSU-Vorsitzende Markus Söder gratulierte seinem "langjährigen Freund" Wüst zu seinem "grandiosen Ergebnis". Auf Twitter schrieb er: "Das ist ein ganz persönlicher Erfolg von Hendrik Wüst." Zugleich sei das Resultat auch ein Denkzettel für die Ampel.

SPD: Schwarz-Gelb abgewählt

Kutschaty räumte ein, dass das SPD-Ergebnis unter seinen Erwartungen liege. Fest stehe aber auch, dass ein wichtiges Wahlziel erreicht worden sei: Schwarz-Gelb sei abgewählt worden. "Das hat geklappt."

SPD-Bundeschef Lars Klingbeil sagte am späten Abend bei "Anne Will" im Ersten, Wüst habe die Wahl gewonnen und werde sicher die ersten Gespräche führen. Zugleich sei aber die amtierende Landesregierung abgewählt worden. Wüst müsse nun schauen, ob er eine Mehrheit hinbekomme "oder ob sich andere Mehrheiten auftun". Das werde man in den nächsten Wochen sehen. Mit dem Wahlabend sei jedenfalls nicht entschieden, wie NRW künftig regiert werde.

Kurz nach Schließung der Wahllokale hatten führende Sozialdemokraten noch von einem rot-grünen Bündnis geträumt: "Schwarz-Gelb ist abgewählt! Rot-Grün ist möglich!", twitterte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Aktuellen Zahlen zufolge bräuchten beide Parteien allerdings noch einen weiteren Partner.