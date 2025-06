Probleme mit Airbag: Citroën verhängt Fahrstopp für zwei Modelle

Der französische Autohersteller Citroën hat wegen Airbag-Problemen die Halter bestimmter Fahrzeuge aufgerufen, die Pkw ab sofort nicht mehr zu fahren. Betroffen seien – unabhängig vom Produktionsjahr – alle Fahrzeuge der Modelle C3 und DS3 in Europa, die noch mit Airbags des japanischen Zulieferers Takata ausgestattet sind, wie Citroën am Dienstag bekanntgab. Dabei geht es um Autos in Deutschland, Frankreich und Belgien.

Gut 440.000 Autos sollen nicht mehr genutzt werden

Citroën-Chef Xavier Chardon erklärte, der Autobauer habe sich für einen sogenannten "stop drive" entschieden. Das heißt, das Fahrzeughalter ihr Auto bis zu einer Reparatur nicht mehr fahren sollen, weil dies zu gefährlich wäre. Laut Citroën geht es um 441.000 Autos, die nun zurückgerufen werden. Zuvor hatte bereits das französische Verkehrsministerium diesen Schritt gefordert.

Tödlicher Unfall wegen fehlerhaftem Airbag

Auslöser ist der Tod einer 38-jährigen Frau bei einem Autounfall am 11. Juni auf einer Autobahn im nordfranzösischen Reims. Bei dem Vorfall war ein Takata-Airbag explodiert, als die junge Familienmutter ausweichen wollte. Die Verletzungen in ihrem Gesicht ließen darauf schließen, dass die Gaskapseln im Airbag explodiert waren, erklärte der ermittelnde Staatsanwalt.

Als die Rettungskräfte ankamen, stellten sie fest, dass die Fahrerin sehr schwere Verletzungen im Gesicht hatte. Der Airbag war nicht aufgeblasen – er soll ja eigentlich schützen –, sondern war aus dem Auto geschleudert worden.

Fehlkonstruktion ist schon länger bekannt und forderte auch schon mehrere Todesopfer

Es handelt sich dabei aber nicht um den ersten Fall dieser Art. In Frankreich und den französischen Überseegebieten habe dieser Airbag, in dem – vereinfacht gesagt – explodierende Gaskapseln zu tödlichen Geschossen werden, insgesamt 19 Todesopfer gefordert, berichtet das französische Radio France Info. Bislang war man bei Citroën aber davon ausgegangen, dass es vor allem in sehr heißen und feuchten Weltregionen zu Problemen kommt.

Fehlerhafte Airbags des Zulieferers waren in Millionen von Autos weltweit eingebaut worden. Ab 2014 wurden deshalb Millionen Wagen in die Werkstätten gerufen, um die Airbags auszutauschen. Citroën, ein Autobauer, der zum Dachkonzern Stellantis gehört, hatte bereits im Januar eine größere Rückrufaktion in Frankreich gestartet und für einen Teil dieser Autos zusätzlich einen sofortigen Fahrstopp angeordnet.

Unsicherheit bei anderen Stellantis-Marken

Diese fatale Fehlkonstruktion bei Takata-Airbags ist schon länger bekannt und hat bereits vor Jahren zu Rückrufaktionen auch bei anderen Herstellern geführt, etwa bei Volkswagen, Mercedes, Audi oder Chevrolet.

Citroën-Chef Chardon sagte, es sei wichtig, dass die Kunden nun Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen. Man gehe der Verantwortung nicht aus dem Weg. Er werde sich persönlich dafür einsetzen, dass es keinen einzigen Takata-Airbag mehr in einem Citroën gebe.

Unklar ist, was dieser Schritt für die anderen Automarken bedeutet, die zu Stellantis gehören, zum Beispiel Opel. In Deutschland ist der Opel Astra von Rückrufaktionen betroffen. Doch längst nicht alle Besitzer eines Opel Astra, indem ein Takata-Airbag verbaut ist, haben ein Rückrufschreiben bekommen, geschweige denn eine Fahrstopp-Aufforderung.