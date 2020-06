Problematische Filterung von Medikamentenresten in Kläranlagen

Die Messmethoden für Wasser sind mittlerweile so fein geworden, dass Toxikologen sozusagen einen Würfelzucker im Bodensee nachweisen könnten. Spurenstoffe wieder aus dem Wasser zu filtern kostet. Außerdem wird die Bevölkerung immer älter und der Absatz von Tabletten, Pille und Zäpfchen steigt und steigt.

Mehr als 150 verschiedene Wirkstoffe in Flüssen, Bächen und Seen sind bereits nachgewiesen worden, auch wenn die Konzentration natürlich unterschiedlich verteilt ist, wie der Toxikologe Alexander Eckhardt vom Umweltbundesamt im sächsischen Bad Elster, nahe der bayerischen Grenze, erklärt: "Arzneimittel, die Sie zum Beispiel in der stationären Chemo-Therapie brauchen, werden Sie eher im Klinikum der LMU München finden als in einem kleinen Kreiskrankenhaus hier bei uns in Zwiesel oder Viechtach."

Auch wenn die gemessenen Konzentrationen für Menschen derzeit noch als unbedenklich gelten, Pflanzen und vor allem Fische sind bereits betroffen. So wird das schmerzstillende Mittel "Diclofenac" beispielsweise für Nierenschäden bei Forellen verantwortlich gemacht.

Die meisten Kläranlagen mit Medikamenten überfordert

Das Problem: Medikamente sind nicht biologisch abbaubar und lösen sich hervorragend in Wasser auf. Die meisten Kläranlagen sind damit überfordert. Derzeit gibt es in Bayern nur eine Kläranlage mit einer vierten Reinigungsstufe. Ein Pilotprojekt in Weißenburg, Mittelfranken. Seit 2017 ist die Anlage in Betrieb. In einem neuartigen Ozonverfahren werden dort die unerwünschten Wirkstoffe sozusagen aufgebrochen, erklärt Felix Prosiegel vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach, zuständig für die Vorzeigekläranlage in Weißenburg.

"Zuerst wird eben das Abwasser mit Ozon beschossen. Anschließend wird das Abwasser dann über den Aktivkohlefilter und in den Sandfilter geleitet, wo dann die aufgebrochenen Mikroverunreinigungen endgültig entfernt werden." Felix Prosiegel vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach

Drei Millionen Euro hat die Aufrüstung in Weißenburg gekostet. Würden mehr Kläranlagen in ganz Deutschland auf den technisch neuesten Stand gebracht, dürfte das – laut Schätzung der Wasserwirtschaft – etwa 1,2 Milliarden Euro kosten.

Wer zahlt letztlich für die Aufrüstung von Kläranlagen?

Auf einen Vier-Personen-Haushalt umgelegt, sagt Martin Weyand, Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), wären das pro Jahr 60 Euro an Gebühren zusätzlich.

"Und das Problem ist hier, dass wiederum nur der Verbraucher zu zahlen hätte, also der Gebührenzahler. Aber diejenigen, die sozusagen die Hersteller sind, haben gar keinen Anreiz jetzt zum Beispiel umweltverträgliche Medikamente oder umweltverträgliche Ersatzstoffe herstellen, weil sie eben auch nicht belastet werden.“ Martin Weyand, BDEW-Hauptgeschäftsführer

Der Bundesverband würde deshalb auch gerne eine Arzneimittelabgabe für die Hersteller, den Handel, Apotheken sowie Krankenkassen und damit letztlich auch die Patienten einführen.

Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen, kann diesem Vorschlag nicht sonderlich viel abgewinnen.

"Es ist schließlich ein Grundbedürfnis der Bevölkerung, dass sie Medikamente anwenden kann, um Krankheiten zu lindern, zu heilen oder um vorzubeugen. Weil es aber ein Grundbedürfnis der Bevölkerung ist, ist es auch eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft eine entsprechende Abwasserreinigung zu finanzieren." Rolf Hömke, Verband forschender Pharma-Unternehmen

Martin Weyand von der deutschen Wasserwirtschaft geht es um das Verursacher-Prinzip. Dabei hat er nicht nur Pharma-Unternehmen im Blick, sondern beispielsweise auch Landwirte, die Nitrate ins Abwasser einbringen. Weyand könnte sich vorstellen, dass auf Schadstoffe eine entsprechende Belastung erhoben und das Geld in einen Fonds einbezahlt wird, der dann letztlich auch der Finanzierung von Maßnahmen dient.

Problematisch: Etwa fünf Prozent der Verunreinigungen

Es geht um etwa fünf Prozent an Verunreinigungen, die herkömmliche Kläranlagen nicht aus dem Abwasser herauslösen können. Aber auch die modernste bayerische Kläranlage in Weißenburg schafft nicht alle Medikamenten-Wirkstoffe, erklärt Felix Prosiegel vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach. Die Anlage sei von Beginn an durch eine wissenschaftliche Begleitung überwacht worden. "Erste Ergebnisse liegen natürlich auch mittlerweile vor", so Prosiegel, "man kann festhalten, dass das Eliminationsziel von 80 Prozent erreicht wird. Die Reinigungsleistung ist also sehr gut."

Dreiviertel der Kosten von drei Millionen Euro hat der Freistaat übernommen, den Rest die Stadt Weißenburg. Was nicht einberechnet ist, sind die laufenden Kosten. Die neuen Verfahren der vierten Reinigungsstufe sind nämlich besonders energieintensiv.