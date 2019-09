PRO Rauchverbot im Auto: Der Staat muss nachhelfen!

Die Faktenlage ist völlig klar: Schadstoffkonzentrationen in einem verrauchten Auto sind fünfmal so hoch wie in einer verrauchten Bar. Gemessen vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Und dass Passivrauchen gefährlich ist, ist auch kein Geheimnis. Jährlich sterben in Deutschland mehr als 3.300 Menschen an den Folgen.

Andere EU-Länder haben das Rauchverbot in Autos

Deshalb ist in anderen Ländern in Europa das Rauchverbot im Auto schon Normalität. In Italien, Griechenland, Österreich und Frankreich darf im Auto nicht geraucht werden, wenn minderjährige Kinder Mitfahrer sind. In Italien gilt das Verbot auch, wenn sich eine schwangere Frau im Auto befindet.

Nun also vielleicht auch Deutschland? Kritiker zetern, das könne niemand kontrollieren. Ich würde sagen: Das warten wir mal ab. Natürlich sieht man nicht jeder Frau an, ob sie schwanger ist. Da wird die Kontrolle schwer. Aber Kinder auf der Rückbank und einen Glimmstengel in der Hand, diese Kombination ist dann auf alle Fälle ausgeschlossen.

Staat soll bei sinnvollen Regelungen Druck ausüben

Vielleicht wirken auch die 3.000 Euro Bußgeld abschreckend. Zu hoffen wäre es jedenfalls. Eigentlich verbietet es sich ja von selbst, im Auto zu qualmen, wenn Kinder und Schwangere dabei sind. Aber wem dafür die Einsicht fehlt, dem muss der Staat eben mit einer Regelung nachhelfen.

Und wer nun argumentiert: Das sei ein Eingriff in die persönliche Freiheit, dem sei gesagt: Ja klar, aber das stellen wir bei der Gurtpflicht ja auch nicht infrage. Sinnvolle Regelungen darf der Staat gerne auch mit etwas Druck durchsetzen.