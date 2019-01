Pro & Contra: Soll die EU den Briten beim Brexit entgegenkommen?

Pro: Gebt den Briten noch eine Chance!

meint Holger Romann

Den Briten nach alledem noch einmal entgegenkommen? Zugegeben: Das wird nicht einfach. Allerdings: Aus Enttäuschung oder Wut jetzt einfach auf stur zu schalten und vom Straßenrand aus zuzusehen, wie ein ganzes Land in sein Verderben rast - das kann es doch wohl auch nicht sein. Auch in der Politik, zumal in der europäischen, gibt es so etwas wie unterlassene Hilfeleistung.

Aber auch aus purem Eigennutz sollte die EU nichts unversucht lassen, um einen "schmutzigen Brexit" zu verhindern, der mit Theresa Mays Niederlage ein ganzes Stück näher gerückt ist. Zu hoch wären die Kosten eines "No Deals" für Wirtschaft und Gesellschaft. Und zu groß die Gefahr, dass die Rückkehr der Grenzposten auf der irischen Insel Hass und Gewalt aus finstersten Bürgerkriegszeiten wieder aufleben lässt.

Michel Barnier, der leidgeprüfte, aber stets umsichtige Chef-Verhandler der EU, hat das erkannt. Für den Franzosen hat ein geordneter Brexit weiter "absoluten Vorrang", wie er sagt. Und er ist bereit, die Gespräche mit den Briten wieder aufzunehmen.

Sinnvoll wäre ein solcher Schritt freilich nur, wenn sich auch die Briten bewegen und endlich sagen, was sie wirklich wollen. In London sollte man spätestens jetzt erkennen: die Zeit des Taktierens und des Fantasierens ist vorbei.