Private Taufe in Windsor: Neue Bilder von Baby Archie

Oft zu Gesicht bekam man Baby Archie seit seiner Geburt nicht. Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten der Öffentlichkeit ihren Nachwuchs bisher nur einmal kurz vorgestellt. Doch nun veröffentlichte der Buckingham-Palast neue Fotos, die anlässlich Archies Taufe gemacht wurden.

Kleine Zeremonie in Privat-Kapelle der Queen

Diese fand am Samstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Windsor Castle in der kleinen privaten Kapelle der Queen statt, wo nur rund 30 Menschen Platz haben. Harry und Meghan hatten sich gegen eine Zeremonie in der großen St.-Georgs-Kapelle entschieden, in der sie im Mai vergangenen Jahres geheiratet hatten.

Getauft wurde Archie vom höchsten anglikanischen Geistlichen, dem Erzbischof von Canterbury, Justin Welby. Die Namen der Taufpaten? Geheim. Sie werden auf Wunsch des Elternpaares nicht genannt, wie der Palast schon im Vorfeld mitgeteilt hatte. Königin Elizabeth II. war bei der Taufe ihres Urenkels nicht dabei. Die 93-jährige Monarchin hatte einen anderen Termin.

Gästeliste der Taufe war bis zuletzt geheim

Die Gästeliste war bis zuletzt geheim. Ein Gruppenfoto zeigt nun den kleinen Archie mit seinen Eltern, umringt von Harrys älterem Bruder William und dessen Frau Kate, Meghans Mutter Doria Ragland sowie Prinz Charles, dem Vater von Harry und William, mit seiner Frau Camilla.

Ebenfalls auf dem Foto zu sehen sind Lady Sarah McCorquodale und Lady Jane Fellowes, die beiden älteren Schwestern von Prinzessin Diana, der 1997 bei einem Unfall gestorbenen Mutter von Harry und William.