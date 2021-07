"Prinzessin der Herzen": Heute wäre Dianas 60. Geburtstag

"Ich denke jeden Tag an sie", sagt William, und Harry wirkt bis heute traumatisiert vom Verlust seiner Mutter - über zwei Jahrzehnte später. Zu Prinzessin Dianas 60. Geburtstag haben die beiden Söhne eine Statue in Auftrag gegeben, die auf dem Gelände des Kensington Palastes aufgestellt werden soll.

Die Königin der Herzen - Bis heute unvergessen

Nein, sie könne sich nicht vorstellen, jemals Königin des Landes zu werden, sagt Diana im legendären BBC-Interview von 1995. Sie wolle die Königin der Herzen sein, in den Herzen der Leute. Aber Ende August 1997, an einem Sonntagmorgen, wachten die Briten und die Welt mit einer schier unfassbaren Nachricht auf: Lady Diana wurde mit nur 36 Jahren aus dem Leben gerissen.

Das ist jetzt fast ein Vierteljahrhundert her, aber Diana ist den Menschen im Vereinigten Königreich bis heute präsent geblieben, mit Dokumentationen und immer wieder neuen Büchern, an Gedenkorten in London oder einfach nur auf zahllosen Souvenirs.

Unendliche Liebe zu ihren Söhnen

"Sie strahlte für mich immer diese Liebe aus", sagt Harry später einmal in einer Fernseh-Doku: Selbst wenn sie auf der anderen Seite des Raums war - als Sohn konntest Du es fühlen. Und sein Bruder William: "Wir haben uns sehr geliebt, sie und ich", und er sei sehr dankbar dafür, dass es sich so anfühle, als sei diese Liebe immer noch da.

Eine Statue zu Dianas Ehren

Es gebe nicht viele Tage, fügt William hinzu, an denen er nicht an sie denke. Nun führt der Gedanke an ihre Mutter die beiden heute wieder zusammen an einer Statue, die sie gemeinsam in Auftrag gegeben haben. Eine kleine Veranstaltung soll es werden, coronabedingt nur wenige Gäste, vor allem Mitglieder aus Dianas Familie. Um die Beziehung der beiden Brüder zueinander scheint es im Moment nicht zum Besten bestellt, vor allem nach dem Oprah-Winfrey-Interview von Harry und Meghan. Vielleicht gibt es ja jetzt ein klärendes Gespräch, hofft Königshaus-Expertin Katie Nichols.

Momentane Familienverhältnisse nicht bekannt

Nach der Beisetzung ihres Großvaters Prinz Philip Mitte April sah man William und Harry miteinander plaudernd zum Schloss zurückgehen, aber ein längeres Gespräch, womöglich zusammen mit Vater Charles, soll es danach nicht gegeben haben. Anfang Juni wurde das zweite Kind von Harry und Meghan geboren, Lilibet Diana. Der Name soll entgegen erster Vermutungen doch nicht mit der Queen abgesprochen gewesen sein. Eine Woche nach der Geburt berichtete Williams Ehefrau Kate, sie freue sich, Lilibet bald kennenzulernen, habe sie aber bislang noch nicht gesehen - nicht einmal in einem Videocall. Ob sich daran inzwischen etwas geändert hat - auch das ist bislang nicht bekannt.