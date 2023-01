Harry: Vom Reserveprinzen zum Racheprinzen

Ganz Ungeduldige konnten sich das Buch "Spare" um Mitternacht in ausgewählten Bahnhofsbuchhandlungen in London abholen, die extra länger geöffnet hatten. Aber kaum jemand machte davon Gebrauch: Hatten für "Harry Potter" die Fans noch nachts vor den Buchläden campiert, so wollten für Prinz Harry nur Wenige länger aufbleiben.

Gemessen an den Vorbestellungen zählt die Autobiographie des jüngeren Sohns des britischen Königs Charles, zu den begehrtesten Bücher der letzten zehn Jahre. Die Neugierde ist also groß, auch wenn schon vergangener Woche viele Details aus den Memoiren bekannt sind.

Intime Details und die Konkurrenz zum Bruder

Persönliche Intimitäten: Erster Sex mit siebzehn im Feld hinter der Kneipe, angefrorene Genitalien nach Antarktis-Expedition, Drogenexperimente. Dazu die Anwürfe gegen den Palast wiederholte, seine eigene Familie, vor allem sein Bruder William und Stiefmutter Camilla hätten die Presse mit negativen Geschichten über ihn und seine Frau Meghan gefüttert, um selbst besser dazustehen.

Neben dem Trauma über den frühen Verlust seiner Mutter Diana als ZwölfJähriger und seinem Hass auf die Boulevardmedien, zieht sich die Rivalität mit dem älteren Bruder William durch das Buch – bis hin zur dramatischen Schilderung, dass William Harry bei einem Streit niederschlägt. Der auserwählte Thronfolger und der Reserveprinz im Hintergrund – dem man keine Rolle vorgibt und der keine Rolle für sich findet.

Mit diesem Scheitern ist Harry nicht allein. Auch die vorangegangenen "Spares", die Ersatzthronfolger, seine Großtante Prinzessin Margaret und sein Onkel Andrew, die im Schatten der künftigen Monarchen aufwuchsen, haben auch kein glückliches sinnerfülltes Leben auf die Reihe bekommen.

Waschen schmutziger Wäsche kommt nicht gut an

Prinz Harry hat in den vergangenen Tagen für sein Ausplaudern intimer Details viel Kritik einstecken müssen. Bei Twitter überwiegen hämische Kommentare. "Harry hat die britische Monarchie in eine Seifenoper wie die Kardashians' verwandelt, das ist so peinlich", heißt es da.

Dass er öffentlich schmutzige Wäsche wäscht, kommt nicht gut an. Harrys Beliebtheitswert ist auf einen neuen Tiefststand gestürzt: In einer YouGov-Umfrage bewerten ihn nur noch 26 Prozent der Befragten positiv.

Auch wird in Zweifel gezogen, dass alles so stimmt, wie Harry es darstellt. Eines seiner zentralen Themen ist die Kooperation des Palastes mit der Boulevardpresse. Er spricht davon, dass einige Mitglieder der Königsfamilie "mit dem Teufel ins Bett gegangen" seien. Unterm Strich wirft Harry dem Königshaus vor, für die vielen negativen Berichte über seine Frau Meghan mitverantwortlich zu sein.

Journalisten wehren sich gegen Vorwürfe

Die Boulevardmedien schäumen und Journalist Tom Bower, Autor des Buchs "Revenge" über den Dauerkrach bei den Windsors, und nicht gerade im Team Harry verortet, äußert sich in der BBC schockiert: "Das ist heuchlerisch, zügellos, unehrlich von Harry. Er ist eine Schande. Wir können froh sein, dass er nur der Ersatz war und nicht der Thronfolger, er wäre ein furchtbarer König."

Und David Yelland, ehemaliger Journalist bei der SUN erklärt, wie andere Medienvertreter auch, sie hätten nie erlebt, dass Mitglieder des Presse-Teams des Palastes Informationen zum Schaden eines Mitglieds der Königsfamilie an die Presse gegeben hätten.

Der Buckingham-Palast hüllt sich in würdevolles Schweigen. Aber so ganz stimmt das nicht, denn in vielen britischen Medien sind Einschätzungen zu lesen, wie Harrys Vorwürfe hinter den Mauern aufgenommen werden, die aus dem Palast gesickert sein müssten. Dass es einen totalen Vertrauensverlust gäbe, dass man fürchte jeder Anruf, jede Mail könnte gleich wieder in die Öffentlichkeit geraten. Also weiter Funkstille zwischen den Royals und dem verlorenen Sohn.

Familienkrise oder Krise der Monarchie?

Öffentlich nicht reagieren, das sei nach wie vor die beste Strategie, meint Verfassungsrechtler Robert Hazell: "Es gibt gar keinen Grund für das Königshaus, auf diese Vorwürfe einzugehen. Es wäre eher gefährlich, sich in eine 'Aussage gegen Aussage'-Auseinandersetzung zu begeben", meint er. "Die Königsfamilie hat Interesse an der Zustimmung für sie als Institution, das ist zu trennen von den Befindlichkeiten einzelner Familienmitglieder. Sie habe schon viele Krisen überstanden. "Das hier ist eine Familienkrise, keine Krise der Monarchie", versucht Hazell zu beschwichtigen.

Andere sind weniger optimistisch, dass die Anwürfe und Nähkästchen-Plaudereien einfach an der Monarchie vorbeirauschen, zumal König Charles erst seit ein paar Monaten im Amt ist. "Sie müssen die Dinge angehen und zwar schnell", meint Russel Myers, Royal Editor des "Daily Mirror": "Der Vorhang ist hochgegangen, alles ist öffentlich, die Entzauberung hat stattgefunden."

Und in der Tat wäre es wichtig, die Monarchie in Richtung Zukunft auszurichten. Und sich zum Beispiel zu fragen, warum das Königshaus immer wieder daran scheitert, öffentlichkeitsbegabte Persönlichkeiten wie Prinzessin Diana oder Herzogin Meghan, die auch neue Zielgruppen ansprachen, für die eigene Popularität zu nutzen, anstatt sie zu verprellen. Aber ob eine zeitnahe konstruktive Zukunftsdebatte auf Harrys Rundumschlag folgen wird, ist eher die Frage.

Schon Harrys Eltern in Schlammschlachten verwickelt

Das Medieninteresse ebbt rund eine Woche nach den ersten Leaks langsam ab. Und auch wenn das gerne vergessen wird: Rachebücher und -Interviews haben im britischen Königshaus ja durchaus Tradition. Es waren Harrys Eltern Charles und Diana, die vor rund 30 Jahren damit Schlagzeilen machten, dass sie ihnen wohl gesonnenen Interviewern und Autoren erzählten, der jeweils andere trage die Schuld am Scheitern ihrer Ehe. Auch damals kriselte es in der Monarchie, als die Ehen von drei Kindern der Queen in die Brüche gingen und ein Amateurfunker intime Details aus einem mitgehörten Telefonat von Charles mit seiner damaligen Geliebten Camilla an die Boulevardpresse weitergab.

Die Monarchie hat das überstanden, und so ist auch zu erwarten, dass die weiteren Bücher, die Harry und seine Frau Meghan gemäß ihres Millionen-Dollar-Vertrags offenbar noch liefern sollen, an den Palastmauern abprallen werden.