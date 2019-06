Prinz Harry und Meghan: Neues Foto von Baby Archie

Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan haben ein neues Foto ihres sechs Wochen alten Sohnes Archie veröffentlicht. Zum Vatertag in Großbritannien posteten sie auf ihrem offiziellen Instagram-Account ein Bild in Sepia, das den kleinen Jungen in Harrys Armen zeigt. Er greift dabei nach Harrys Finger. Als Bildunterschrift hieß es dazu: "Fröhlichen Vatertag! Und einen besonderen ersten Vatertag für den Herzog von Sussex."

Muttertag noch ohne Baby Sussex

Im vergangenen Monat veröffentlichte das Paar ein Foto von Archies Füßen, als Muttertag in den Vereinigten Staaten gefeiert wurde und somit auch Meghan ihren ersten Muttertag begehen konnte. Als Großbritannien Muttertag feierte, war das Kind noch nicht auf der Welt.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor wurde am 6. Mai geboren und ist Siebter in der britischen Thronfolge.