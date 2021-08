Prinz Andrew wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

Eines der mutmaßlichen Opfer des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hat Klage gegen den britischen Prinzen Andrew wegen sexuellen Missbrauchs eingereicht. Virginia Guiffre erklärte am Montag dazu, sie sei als 17-jährige von Epstein Andrew zugeführt worden und von diesem sexuell missbraucht worden. Die Klage reichte sie beim Bundesgericht in Manhattan ein.

Mehrfacher sexueller Missbrauch?

Wörtlich sagte Virginia Guiffre: "Ich mache Prinz Andrew dafür verantwortlich, was er mir angetan hat." Der Klage zufolge missbrauchte er sie sexuell bei mehreren Gelegenheiten in London im Haus von Ghislaine Maxwell, einer Helferin Epsteins. Er, Maxwell und der Prinz hätten sie gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Auch in Epsteins Haus in New York soll Andrew demnach sexuelle Gewalt gegen sie ausgeübt haben.

Die Entscheidung, zu klagen, sei ihr als Mutter und Ehefrau nicht leichtgefallen - ihre Familie stehe für sie an erster Stelle. Sie wisse, dass ihre Klage weitere Angriffe auf sie von Andrew und seinen Helfern nach sich ziehen werde.

Prince Andrew: "Es ist nie geschehen"

Prinz Andrew hatte in einem BBC-Interview vor zwei Jahren Guiffres Beschuldigungen zurückgewiesen. "Es ist nicht passiert", sagte er. Er habe keine Erinnerung an ein Treffen mit ihr und "eine Reihe von Dingen" in Guiffres Darstellung über eine Begegnung, die 2001 stattgefunden haben soll, seien falsch. "Ich kann Ihnen absolut kategorisch sagen, es ist nie geschehen", sagte er in dem Interview.

Der Millionär Epstein war im selben Jahr in New York wegen Sexhandels verhaftet worden. Er hatte sich kurz darauf mutmaßlich in einem Gefängnis in Manhattan das Leben genommen. Seine Gehilfin Maxwell steht dort ab November vor Gericht. Sie hat sich als unschuldig bezeichnet.