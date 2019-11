Prinz Andrew legt öffentliche Aufgaben nieder

Der britische Prinz Andrew gibt seine öffentlichen Aufgaben mit Erlaubnis seiner Mutter, Königin Elizabeth II., ab. Grund sei die Freundschaft zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Prinz Andrew teilte mit, er bedauere seine Verbindung zu Epstein und habe "tiefes Mitgefühl" mit Epsteins Opfern.

Der Skandal schwelt schon lange

Dem US-Milliardär Jeffrey Epstein wurde sexueller Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen. Er soll zwischen 2002 und 2005 mehrere teils minderjährige Mädchen in seinen Häusern in New York und Florida sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Im Falle einer Verurteilung hätten ihm bis zu 45 Jahre Haft gedroht. Der Prozess gegen ihn hätte frühestens im Juni 2020 begonnen. Im August brachte sich der 66-Jährige in seiner Zelle um.

Im Prozess um Epstein behauptete eines der Opfer, mehrmals zum Sex mit Andrew gezwungen worden zu sein. Der Prinz stritt diese Anschuldigungen vehement ab. Ein Foto war im Umlauf, dass Andrew mit der damals 17-Jährigen zeigen sollte. Wieder behauptete der Royal, es sei "die Fotografie einer Fotografie einer Fotografie".

Das BBC-Interview brachte Andrew unter Druck

Wochenlang hatte Prinz Andrew Verwicklungen in den Epstein-Skandal abgestritten, nun will er mit der Niederlegung seiner Aufgaben alle Spekulationen beenden. Eigentlich sollte das Interview am Samstag mit der BBC bereits den Diskussionen ein Ende setzen, doch der Prinz schnitt dabei schlecht ab, er war damit noch einmal stark unter Druck geraten.

Der Ruf der Royals leidet darunter schon lange. Ende Oktober lief dann auch noch der Sponsor-Vertrag mit einer wichtigen Firma aus, eine Bank kündigte ebenfalls an, keine Gelder mehr zu geben. Studenten der englischen Universität Huddersfield haben darüber abgestimmt, ob sie den Royal als Kanzler loswerden wollen. Die Entscheidung steht noch aus.